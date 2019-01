Neubau der Schleusen-Brücke

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Die marode Brücke an der Zwillingsschachtschleuse in Eisenhüttenstadt wird voraussichtlich ab 2021 durch einen Neubau ersetzt. Das ist das Ergebnis einer Besprechung, die Anfang des Jahres mit Vertretern verschiedener Behörden stattgefunden hat.

Lastwagen durften schon lange nicht mehr über die Brücke fahren, seit Ende des vergangenen Jahres können auch Busse nicht mehr die Brücke an der Zwillingsschachtschleuse passieren, weil der Zustand des Bauwerkes so schlecht ist, dass die Busse zeitweise nur noch im Bereich der Brücke Schrittempo fahren durften.

Schon seit Jahren ist klar, dass die Brücke saniert werden muss. Doch ebenso lange wurde darüber gestritten, wer die Kosten dafür übernimmt. So ist die Überführung über die Spree-Oder-Wasserstraße Bestandteil der Landesstraße 372, die vom Kreisel nach Neuzelle an der B 112 über Fürstenberg, Vogelsang und Ziltendorf führt. Deshalb war immer wieder der Landesbetrieb für Straßenwesen der Adressat, wenn es um den Neubau ging. Anderseits führt die Brücke über eine Wasserstraße. Weshalb auch das Wasser- und Schifffahrtsamt als Bauherr in Frage kommen würde.

Die Frage, wer nun Bauherr ist, ist geklärt. „Das Wasserstraßen-Neubauamt Berlin übernimmt die Bau- und Genehmigungsplanung sowie auch die Baudurchführung für einen lagegleichen Ersatzneubau der Schleusenbrücke“, sagt Rolf Dietrich, Leiter Wasserstraßen-Neubauamt. Bei einer Zusammenkunft zu Beginn des Jahres, bei der auch Vertreter des Landesbetriebes für Straßenwesen sowie der Stadt Eisenhüttenstadt mit anwesend waren, wurden die weiteren Verfahrensschritte besprochen. „Im Rahmen eines öffentlichen Teilnahmewettbewerbes wird als nächstes ein Generalplaner für das Bauvorhaben beauftragt, der bis Jahresende die Vorplanung vorlegen soll“, erklärt Rolf Dietrich. Die Ausschreibung für die Bauleistungen sollen dann 2020 erfolgen. Die Bauausführung könnte dann, wenn alles reibunglos verläuft, ab 2021 losgehen. Rolf Dietrich rechnet mit einer Bauzeit von eineinhalb bis zwei Jahren. Michael Reichl, Leiter des Fachbereiches Stadtentwicklung in der Stadtverwaltung, sagt in dieser Woche im Stadtentwicklungsausschuss, dass die Straße während der Bauarbeiten gesperrt sein wird.

Wie viel Geld der Neubau letztlich kosten wird, lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht genau sagen. Rolf Dietrich gibt dazu eine erste Orientierung. „Die Bauausgaben für das Vorhaben wurden zuletzt auf 2,5 Millionen Euro geschätzt, müssen aber im Zuge der Bau- und Genehmigungsplanung überprüft werden.“

Zu klären wird auch noch sein, wie die Gesamtkosten letztlich aufgeteilt werden. Zu diesem Punkt teilt der Leiter des Wasserstraßen-Neubauamtes Berlin mit: „ Der Landesbetrieb Straßenwesen und die Stadt Eisenhüttenstadt als Straßen- bzw. Wegebaulastträger der überführten Verkehrswege werden sich in einem noch konkret zu bestimmenden Anteil an den Herstellungskosten der neuen Kreuzungsanlage beteiligen.“

Darauf hatte auch schon Michael Reichl im Stadtentwicklungsausschuss aufmerksam gemacht. Demnach muss sich die Stadt an den Kosten für den Gehweg und die Beleuchtung beteiligen. Dass an der Landesstraße im weiteren Verlauf etwas passiert, damit ist aber nicht zu rechnen. Entsprechenden Anfragen der Stadt hatte der Landesbetrieb immer wieder aus Kostengründen eine Absage erteilt.