Weitere Einträge ins Ehrenbuch

Simone Weber

Premnitz „Der heutige Empfang soll daran erinnern, dass die Kirchen und Religionsgemeinschaften, auch in Premnitz, den kritischen Bürgern jahrzehntelang einen Schutzraum boten. Hier fand auch in der Zeit des Umbruchs 1989/1990 freier und demokratischer Meinungsaustausch statt“, so Bürgermeister Ralf Tebling. Während des Neujahrsempfangs der Kommune wurden die Pfarrer der evangelischen und katholischen Kirche, Hans-Dieter Kübler und Johannes Drews, sowie der Gemeindevorsteher der Neuapostolischen Kirche, Jürgen Kibbert, stellvertretend mit Einträgen in das Ehrenbuch der Stadt geehrt. Auch Franz Fischer, seit 1976 ein Premnitzer. Der 90-Jährige hat als Leiter des ehemaligen Chemiearbeiter-Ensembles, der Märkischen Singegemeinschaft und des Premnitzer Blasorchesters das kulturelle Leben der Stadt jahrzehntelang geprägt.