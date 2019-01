Schröter stärkt Verfassungsschutz

Ulrich Thiessen

Potsdam (MOZ) Der brandenburgische Verfassungsschutz wird um 27 Stellen aufgestockt, fast ein Drittel des bisherigen Personalbestandes. Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) hat dies am Donnerstag offenbar im Alleingang entschieden, ohne Absprache mit Koalitionspartner Die Linke.

In einer kurzfristig einberufenen Runde mit allen Mitarbeitern des Landesverfassungsschutzes verkündete Schröter am Donnerstag Nachmittag, dass die seit Jahren von der Abteilung geforderte Personalaufstockung zum ersten März erfolgen wird.

Nach Informationen dieser Zeitung erklärte Schröter, dass man viele Runden mit dem Koalitionspartner gedreht habe, eine Entscheidung für mehr Personal ab nicht absehbar sei. Längeres Warten sei mit Blick auf den Amtseid, Schaden vom Land abzuwenden, nicht verantwortbar. Von einer gewissen Naivität angesichts der sicherheitspolitischen Herausforderungen war die Rede.

Der Chef des Verfassungsschutzes Frank Nürnberger hatte im vergangenen Jahr mehrfach davor gewarnt, dass seine Behörde den steigenden Anforderungen durch Rechtsextreme, Islamisten, Terrorgefahr und Cyberkriminalität sowie Spionageaktivitäten nicht mehr gerecht werden könne. Für den Doppelhaushalt 2019/20 hatte der Innenminister deshalb vor einem Jahr 35 zusätzliche Stellen angemeldet und auf die veränderte Sicherheitslage verwiesen. Bewilligt wurde jedoch keine der Stellen.

Statt dessen sollte ein neues Verfassungsschutzgesetz personelle Abhilfe schaffen. Darüber diskutiert Rot-Rot seit Sommer vergangenen Jahres. Die Linke hatte dabei mehrfach in Zweifel gezogen, dass der Geheimdienst ausgebaut werden müsse. Sie fordert statt dessen eine stärkere Kontrolle des Verfassungsschutzes. In der Koalition wird nicht mehr damit gerechnet, dass sich beide Seiten noch bis zum Sommer auf ein neues Verfassungsschutzgesetz einigen können.

In den vergangenen Jahren waren immer wieder Polizeibeamte zur Unterstützung des Geheimdienstes abgeordnet worden. Nun soll der Personalbestand von 93 Stellen dauerhaft auf 120 anwachsen. Da dies im laufenden Landeshaushalt nicht vorgesehen ist, werden unbesetzte Stellen beispielsweise bei der Polizei und in anderen Bereichen des Innenministeriums umgeschichtet. Schröter hatte im Landtag mehrfach auf die Personalhoheit hingewiesen, die er in seinem Verantwortungsbereich habe.

Geplant sind unter anderem Ausschreibungen für IT-Spezialisten und Islamexperten. Der brandenburgische Verfassungsschutz hatte bis zum Beginn der rot-roten Koalition mehr als 120 Stellen, die dann in der ersten Legislaturperiode von SPD und Linker zügig auf weniger als 90 abgebaut wurde. Die CDU hatte in der Vergangenheit mehrfach darauf hingewiesen, dass Brandenburg Gefahr läuft, wegen fehlender Kompetenzen von der Kooperation mit den Geheimdiensten anderer Länder ausgeschlossen zu werden.