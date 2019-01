Als die „faule Grete“ auch vor Friesack stand

René Wernitz

Havelland (MOZ) Kanonen beeinflussten die europäische Geschichte seit dem 14. Jahrhundert. Äußerst ernüchternd endete allerdings ein Artillerie-Einsatz vor der Milower Burg. Die Kunde aus dem Jahr 1391 stellt die erstmalige Erwähnung eines Geschützes durch Brandenburgische dar.

Frühe Artilleristen waren zwangsläufig wohl noch relativ ungeübt im richtigen Gebrauch von Schießpulver und Kanonen. Ein grober Fehler führte zur Niederlage brandenburgischer Truppen unter Führung des Lippold von Bredow, der die Milower Burg des Magdeburger Erzbischofs zum Zwecke ihrer Eroberung beschießen lassen wollte. Schon beim ersten Schuss gelangten Funken in den Pulvervorrat, der in die Luft flog. Die Magdeburger hatten sodann wenig Mühe mit den verdutzten Brandenburgern, Lippold von Bredow geriet in Gefangenschaft.

Das Geschehene überlieferte der zeitgenössische Chronist Engelbert Wusterwitz. Durch ihn erfuhr die Nachwelt auch vom Einsatz einer „großen Büchse“, mit der im Februar 1414 die Raubritter-Burgen in Friesack und Plaue sturmreif geschossen wurden. Der damals als märkischer Statthalter eingesetzte Burggraf von Nürnberg siegte über die Quitzows.

Geht es um diese Belagerungen und die Einsätze dieser mächtigen Kanone, ist ein auf www.artilleriekunde.de nachzulesender Beitrag sehr aufschlussreich. Verfasst wurde er 1982 durch einen Oberstleutnant a.D. Titel: „Die faule Grete“. Dieser Name für das spätmittelalterliche Riesengeschütz wird von einer auf die andere Generation weiter gereicht. Wie es in der gängigen märkischen Geschichte weiter heißt, hätte sich der Burggraf die Kanone beim Landgrafen von Thüringen geliehen.

Der Autor des Beitrags äußert Zweifel sowohl was die Herkunft der „faulen Grete“ als auch der Namen betrifft. Wie er berichtet, würden die Angaben nicht von Engelbert Wusterwitz stammen. Demnach wurde dessen zeitgenössische Überlieferung 1593 durch einen Chronisten namens Peter Hafftitz um das Detail mit dem Landgrafen ergänzt. Der Begriff „faule Grete“ hielt erst ab 1765 durch Samuel Buchholtz’ „Geschichte der Kurmark Brandenburg“ Einzug in die Köpfe.

Wie es weiter heißt, sollen Versuche unternommen worden sein, Gussort und Gießmeister der „großen Büchse“ mal in Meißen, Thüringen oder Magdeburg ausfindig zu machen. „Diese Untersuchungen sind aber alle ohne Ergebnis verlaufen.“ Durchaus plausibel klingen indessen Angaben zur Kooperation zwischen dem fürs Brandenburgische zuständigen Burggrafen von Nürnberg und dem Hochmeister des Deutschen Ordens, die offenbar durch Schriftverkehr belegt ist. Dieser legt nahe, dass die vom Orden angebotene Büchse im Laufe des Jahres 1413 in die Mark gezogen wurde und im Februar 1414 zum Einsatz kam. Übrigens wird die Herkunft auch durch einen Wikipedia-Beitrag bestätigt. Laut diesem wurde das Steinkugel-Geschütz im Jahre 1409 auf der Marienburg des Deutschen Ordens hergestellt. Die Burg steht noch heute und ist in der polnischen Stadt Marlbork (Woiwodschaft Pommern) zu finden.

Interessant auf www.artilleriekunde.de sind zudem die Ausführungen zu mutmaßlichem Gewicht des Geschützes und der Ladung. Der Autor geht von 24 Pfund (12 Kilogramm) Schießpulver aus, das für einen einzigen Schuss benötigt wurde. In dem Fall würden das Geschoss etwa drei Zentner (150 Kilogramm) und das Rohr etwa 90 Zentner (4,5 Tonnen) gewogen haben. Die abgefeuerten Kugeln sollen in Plaue 14 Fuß dicke Burgmauern zerschossen haben. Umgerechnet waren diese etwa 4,5 Meter stark.

Wie 37 Jahre später bei Eroberung Konstantinopels durch die Osmanen beeinflusste ein großes Geschütz auch im Brandenburgischen die Geschichte. Hier konnte der Burggraf von Nürnberg arrogante Raubritter in die Knie zwingen und dadurch seine Position stärken. 1415 wurde er zum Markgrafen und Kurfürsten erhoben und begründete die hiesige Hohenzollern-Dynastie, die ab 1701 preußische Könige und ab 1871 deutsche Kaiser hervor gebracht hatte. Im Ersten Weltkrieg zum Einsatz gebrachte deutsche Riesengeschütze namens „Dicke Bertha“, die bis zu 1.160 Kilogramm schwere Geschosse abfeuerten, hatten dem letzten Hohenzollern-Kaiser keinen Sieg beschert.