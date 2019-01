Mehr Platz im Kinderland

Th. Messerschmidt

Damsdorf (MOZ) Auf www.klosterlehnin.de beschreibt sich das „Kinderland“ in Damsdorf: „Unsere Kita wurde 1976 eröffnet und in 2009/2010 aufwendig saniert und renoviert.“ Und schon bald kann angefügt werden: „2019 hat unser Kinderland einen großen Anbau bekommen.“

Kindertagesstätten sind oft ein gutes Abbild der Gemeinde, mit deren Entwicklung Kindereinrichtungen Schritt halten müssen. So kam es auch, dass in den 1970er Jahren, als die genossenschaftlich beackerten Obstplantagen über die 3.000 Hektar hinausgewachsen waren und die Kaserne der Nationalen Volksarmee stattliche Ausmaße angenommen hatte, ein größerer Kindergarten her musste. Laut Bürgermeister Uwe Brückner war der einst in der Berliner Straße zu finden, dann vorübergehend in einer Wohnung der Neubaublöcke an der Göhlsdorfer Straße einquartiert, bis das kinderfreundliche Gemeinschaftswerk der Kommune und Armee vollbracht war. Die Kindertagesstätte in der Göhlsdorfer Straße 10. Als „sehr moderner und fortschrittlicher Bau“ wurde sie damals beschrieben und ist es spätestens seit der Verjüngungskur 2009/10 noch immer. Ein eingeschossiger, funktionaler Bau. Nur ist er zu klein für den wachsenden Bedarf, den die rege Hausbautätigkeit im Ort mit sich bringt. Die Kita-Kapazität lag einst bei 110 Kindern (laut Gemeinde-Homepage), allerdings reicht die endgültige Betriebserlaubnis für 128 Kinder. Betreut werden derzeit schon 134 – dank Ausnahmegenehmigung, die für bis zu 150 Kinder gilt und jährlich einzuholen ist. „Nächstes Jahr benötigen wir die Genehmigung hoffentlich schon nicht mehr“, frohlockt Bürgermeister Uwe Brückner, denn zum Jahresende soll der gegenwärtig entstehende Anbau in Betrieb genommen werden können und dem „Kinderland“ drei weitere Gruppenräume zwei Sanitärbereiche, eine Garderobe und Lagerplatz einbringen. Über 800.000 Euro lässt sich die Gemeinde die zur Straße ausgerichtete Kita-Erweiterung kosten, die vom Land zu 60 Prozent aus dem Programm Kinderbetreuungsfinanzierung 2018-2019 gefördert wird. Ist der Anbau bezugsfertig, steigt die Kita-Kapazität auf voraussichtlich 160 Kinder.