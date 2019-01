Hoffnungsträger der Vereine

Simone Weber

Rathenow Rathenow, Kreissportjugend und Kreissportbund haben die „Sportler des Jahres 2018“ ausgezeichnet. 16 Aktive und ihre Trainern sowie zwei Mannschaften wurden kürzlich im Kulturzentrum geehrt. Unter den Preisträgern sind Kreismeister wie die Leichtathletin Nele Drosihn (9), Medaillengewinner bei den Landesmeisterschaften wie die Ruderin Clara Vierebe (11) oder die Kanuten Paulina Höffler (10) und Louis Schulz (11), auch Teilnehmer an den Kinder- und Jugendsportspielen des Landes Brandenburg wie Ruderer Eric Lennard Faderl (11) sowie die Landesmeisterin im Golf, Kim Penzold (12).

Neben den erfolgreichen jungen Judoka Tobias Kalisch, Jana Shirokov, Edél Edelberg, den Badmintonsportlern Paulin Sophie Conrad und Pascal Borchert, dem Leichtathleten Max Lenkeit und der Tennisspielerin Lisa Kanthack wurden Schwimmer der SG Einheit, Pia Dobberstein und Stella Kirk, ausgezeichnet. Ihre Vereinskameradin Marie-Susan Köhler holte im letzten Jahr jeweils drei Gold-, Silber- und Bronzemedaillen sowie Gold, zweimal Silber und Bronze bei den 26. Offenen Landesmeisterschaften. Bei den Kinder- und Jugendsportspielen in Brandenburg errang die 13-Jährige sieben Goldmedaillen. Marie-Susan Köhler wird durch Andrea Weihs trainiert.

Mit Kyra Schönberg wurde nach einigen Jahren wieder einmal eine erfolgreiche Westernreiterin geehrt. Kyra, die vor wenigen Tagen 18. Geburtstag feierte, reitet in der Leistungsklasse 1B, der besten Jugend-Leistungsklasse. Auf ihrem Quarter Horse „Zippos Vision“ holte Kyra Schönberg mehrere vordere Plätze im „Showmanship“. Im „Western Riding“ wurde sie Vize-Landes-Jugendmeisterin, in Lübben im Juli 2018 Jugend-Landesmeisterin im „Superhorse“, „Western Horsemanship und im Mannschaftswettbewerb. Zudem wurde sie Deutsche Jugendmeisterin im Mannschaftswettbewerb. Kyra reitet bereits seit ihrem vierten Lebensjahr und wird vom Team der Big DD Ranch in Steckelsdorf trainiert.

Jenny Wartenberg und Virgina Dähnert (beide 16) vom Rathenower Ruderclub Wiking belegten als Team den 1. Platz bei den Internationalen Jugendspielen im niederländischen Almere, Platz 2 bei den Kinder- und Jugendfestspielen des Landes Brandenburg sowie zwei zweite und einen dritten Platz bei bundesoffenen Regatten. Sie werden trainiert durch Bernd Niesecke. Als zweite Mannschaft des Jahres wurde die männliche Jugendmannschaft im Volleyball des SV Pädagogik ausgezeichnet. Das 16-köpfige Team wurde erst im September 2017 unter Trainerin Michaela Haisch gegründet. Bereits im März 2018 wurden sie Meister in der 2. Kreisklasse und stiegen in die 1. Kreisklasse auf.

Als Geschenk erhielten alle neben einem Pokal, ein Handtuch mit der Ansicht des Alten Hafens und der Sankt-Marien-Andreas-Kirche.