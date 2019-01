Odeg betreibt für zwölf Jahre am stärksten ausgelastete Verbindung

Andreas Wendt

Frankfurt (Oder) (MOZ) Ab Ende 2022 werden Züge zwischen Erkner und Potsdam im 20 Minutentakt verkehren, gab der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) auf einer Pressekonferenz am Donnerstagvormittag in Berlin bekannt.

Mit der Vergabe von 28 Millionen Zugkilometer jährlich im bundesweit größten Regionalnetz, dem Netz Elbe-Spree, wird mit dem Fahrplanwechsel im Dezember 2022 die Regional-Express-Linie 1 zwischen Magdeburg und Frankfurt (Oder) die Ostdeutsche Eisenbahn GmbH (Odeg) die am stärksten ausgelastete Verbindung betreiben. Odeg und DB Regio sind die Gewinner der Ausschreibung im Regionalverkehr, die ab 2022 für zwölf Jahre greift. In den Verkehrsverträgen ist unter anderem kostenloses Internet festgeschrieben. Die Odeg wird den RE1 mit neuen Doppelstockzügen betreiben, die von Siemens hergestellt werden und mit 637 Sitzplätzen mehr als vom Verkehrsverbund gefordert. Odeg-Geschäftsführer Arnulf Schuchmann kündigte am Freitag an, bei Bedarf sogar Züge mit 800 Sitzplätzen anbieten zu können.