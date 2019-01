Tilman Trebs

Liebenwalde (MOZ) Ein 24-jähriger Beifahrer ist bei einem Unfall am Donnerstagabend in Liebenwalde verletzt worden.

Nach Angaben der Polizei hatte eine 18-jährige Skoda-Fahrerin gegen 21.15 Uhr an der Ecke Lindenstraße/Hammerallee einem VW die Vorfahrt genommen. Der VW stieß daraufhin gegen den Skoda, indem auch der 24-jährige Mann saß. Er musste sich behandeln lassen. Den Sachschaden gab die Polizei am Freitag mit rund 8 500 Euro an.