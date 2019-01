Woidke besucht Da-Vinci-Campus

Silvia Passow

Nauen Rund zweieinhalb Stunden verbrachte Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) am Mittwoch auf dem Leonardo-da-Vinci-Campus in Nauen. Schulleiterin Irene Petrovic-Wettstädt führte den Regierungschef gemeinsam mit Olaf Gründel, Leiter des Gymnasiums, Anica Petrovic-Wriedt, Leiterin der Gesamtschule und Timo Insel, Leiter des Wohnheimes, über das weitläufige Schulgelände. Ebenfalls dabei: Nauens Bürgermeister Manuel Meger (LWN), Schulrat Uwe Späthe und Mathias Lichtenheldt von der Universität Potsdam.

Schwerpunkt des Besuches waren die Anstrengungen der Schule, den Schülern Unterstützung bei der Berufs- und Studienwahl zu geben. Der Campus in Nauen wurde bereits mehrfach für die Leistungen zur Berufs- und Studienorientierung ausgezeichnet.

Rund 250 Schüler besuchen zurzeit die Gesamtschule, die neben Grundschule, Gymnasium, Internat, Kindergarten und Hort zum Leonardo-da-Vinci-Campus gehört. Über 1.000 Schüler lernen hier insgesamt. Rund 50 Kinder und Jugendliche können auf dem Campus auch wohnen. Das sind zumeist Kinder aus Familien, in denen die Kinder nicht leben können. Das Projekt läuft über das Jugendamt. Im Aufenthaltsraum erläutert Dr. Martin Müller, Schul-Psychologe und Leiter des Therapeuten-Teams am Campus, deren Arbeit.

Etwa 150 Kinder und Jugendliche betreuen Müller und sein Team in der Woche, beraten, behandeln und sind präventiv tätig. Rechtschreibstörungen, Rechenstörungen, Aufmerksamkeits-Defizit-Hyperaktivitäts-Störungen (ADHS), Störungen im Sozialverhalten, Ängste, Phobien, Depressionen und depressive Episoden zählt Müller die seelischen Belastungen auf. „Wir stellen empirisch fest, was in den letzten Jahren die Experten bereits ankündigten. Ein stabiler Rückgang der motorischen Fähigkeiten, welches sich zum Beispiel auf die Schreibfähigkeiten auswirkt.“

Problematisch sei auch die sehr unterschiedlich ausgeprägte Sprachkompetenz der Kinder und Jugendlichen. Viele Heranwachsende haben ein problematisches Sozialverhalten und wiesen eine mangelnde Impulssteuerung auf, sagt er weiter. „Heute werden in der Kindererziehung kaum noch Grenzen gesetzt. Die Kinder können sich nicht selbst zurücknehmen oder kooperieren.“

Anschließend berichten Gesamtschüler und Gymnasiasten über ihre Erfahrungen mit Praktika. Am Campus werden unterschiedliche Formen angeboten, im Block oder über ein Jahr einen Wochentag im Betrieb im Praktikum lernen. Zusätzlich kommen Experten an den Campus, gewähren Einblicke in ihre Berufe oder geben Tipps für die Karriere. Unternehmen stellen sich vor und es gibt die Möglichkeit des Mitstudierens. Hierfür arbeitet der Campus eng mit der Universität Potsdam zusammen.

Für Olaf Gründel ist es eine der Hauptaufgaben einer Schule, den Heranwachsenden Orientierung bei der Berufswahl zu geben und ihnen zu helfen, ihre Stärken und Schwächen zu erkennen. Die Schüler bewerten die Praktika allgemein als hilfreich, nur wenn Ferien dafür geopfert werden müssen, findet das nicht jeder gut. Die Auswahl ist aus Sicht der Schüler allerdings begrenzt, es gebe reichlich Praktikumsangebote in handwerklichen Berufen, bei anderen wenig oder gar keine Plätze. Exemplarisch genannt wurden Architekten oder Lektorate in Verlagen.

In der Runde sitzt auch Michael Stober, Geschäftsführer des Landgutes Stober, der selbst gerade eine Praktikantin vom Campus beschäftigt. „Praktikanten müssen, wie neue Mitarbeiter, in den Betrieb integriert werden.“ Praktikanten als Mitarbeiter von Morgen, das sieht auch Woidke so und verspricht hier noch mal mit den Unternehmen der Region das Gespräch zu suchen. Stober findet klare Worte: „Wer sich als Unternehmer nicht um den Nachwuchs kümmert, hat sein Unternehmensziel verfehlt.“

Wie wichtig gute Vorbereitung auf den zukünftigen Beruf ist, erklärt Mathias Lichtenheldt von der Universität Potsdam. „Die Abbrecherquote liegt bei 30 Prozent“, sagt er, bei den naturwissenschaftlichen Fächern sei sie besonders hoch. „Abbrechen heißt, dass etwas nicht gepasst hat“, sagt er weiter. Petrovic-Wettstädt möchte ihren Schülern auch weiterhin alle Unterstützung geben, die es braucht, um den „Beruf fürs Leben“ zu finden. Das kostet vor allen Dingen Zeit. Sie wirbt darum, diese Zeit auch in den Planungen für das Schulwesen zu berücksichtigen.