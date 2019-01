Aufschlag Nadal

Redaktion

Sani (MOZ) Dem Luxus-Resort Sani auf der nordgriechischen Halbinsel Chalkidiki ist ein besonderer Coup gelungen: Die Tennis-Legende Rafael Nadal wird zur Sommersaison 2019 ihr erstes Tennis Center in Griechenland eröffnen. Auf dem weitläufigen Gelände an der Küste der bekannten Kassandra-Halbinsel mit fünf Luxushotels können die Gäste damit morgens auf Weltklasseniveau trainieren und am Mittag entspannen.

Das Rafa Nadal Tennis Centre ist die neue wertvolle Ergänzung des breit gefächerten Sport- und Freizeitangebots im Sani Resort. Es bietet neben acht Sandplätzen und einer Outdoor-Lounge auch die gleichen Trainingsmethoden, die Rafael Nadal bis an die Spitze der Tennis-Welt gebracht haben. Jeder einzelne Kurs ist personalisiert und wird von zertifizierten Top-Trainern durchgeführt. Diese nehmen zwei Monate lang in der Rafa Nadal Academy auf Mallorca, der Heimat des Weltklassespielers, an einer speziellen Vorbereitung teil.

Die Methodik des Training Centres ist individuell auf den Schüler zugeschnitten und zielt darauf ab, Stärken auszubauen und Schwachstellen zu korrigieren. Das Programm beinhaltet sowohl die technische und körperliche Komponente – allerdings lassen die Coaches auch persönliche Elemente von Rafa Nadal, wie seine Werte und Inhalte seines mentalen Trainings, mit einfließen.

Die Anlage ist für Gäste des Resorts sowie externe Besucher geöffnet und bietet Programme für alle Level und Altersgruppen.„Mit unserem neuen Konzept des Rafa Nadal Tennis Centres verbinden wir unsere hohe sportliche Kompetenz mit qualitativ hochwertigem Strandurlaub in führenden Urlaubsdestinationen. Seit Dezember 2018 sind wir in Mexiko vertreten und ich freue mich sehr, dass wir direkt auch die erste Anlage in Europa eröffnen“, so Rafa Nadal und ergänzt: „Griechenland ist ein beliebtes Urlaubsziel und das Sani Resort ist für uns ein hervorragender Partner. Die Gegebenheiten vor Ort sind beeindruckend und ich hoffe, dass wir viele Gäste begeistern können, mit dem Tennis zu beginnen oder ihre Fähigkeiten zu verbessern.“

Das Rafa Nadal Tennis Centre ist von April bis Oktober jeweils von 8 bis 22 Uhr geöffnet. Gäste reservieren über die Mobile App des Resorts, an der Hotelrezeption oder über die Website.

www.sani-resort.com/de_DE/rntc.