Polizistin bringt Husky in Sicherheit

Marwitz (MOZ) Ein freilaufender Husky hat am Freitagmorgen den Verkehr in Marwitz behindert. Eine Berliner Polizistin brachte das Tier schließlich in Sicherheit.

Nach Angaben der Oranienburger Polizei mussten Autofahrer am Freitagmorgen gegen 5 Uhr auf der Berliner Straße immer wieder bremsen und ausweichen, weil der Husky auf die Fahrbahn lief. Eine Berliner Polizeibeamtin fasste sich ein Herz und nahm den Hund an Bord und fuhr zur Polizeiwache nach Hennigsdorf. Dort konnte auf Grund der Halterdaten im Halsband der Eigentümer festgestellt werden. Dieserwurde sofort kontaktiert und konnte seinen Hund wohlbehalten beim Revier abholen.