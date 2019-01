Kita-Eröffnung verschiebt sich

Patrik Rachner

Brieselang Der Eröffnungstermin verzögert sich um gut zwei Monate: Der Neubau der Kita Grashüpfer in Brieselang an der Wustermarker Allee/Ecke Forstweg wird nicht wie geplant zum 1. März dieses Jahres fertiggestellt sein. Grund dafür sind unter anderem Baumängel beim Estrich, die noch behoben werden müssen. In der Folge verzögert sich mit Blick auf die weiteren Gewerke, darunter Fliesen-, Bodenleger-, Elektro- und letzte Trockenbauerarbeiten, der weitere Baufortschritt. Als Termin für die Inbetriebnahme der Kita wird nunmehr voraussichtlich nach Erteilung der Betriebserlaubnis der Monat Mai durch die Jugend- und Sozialwerk gemeinnützige GmbH (JUS) als Träger der Einrichtung angestrebt. Sowohl die Verwaltung der Gemeinde Brieselang als auch die Trägerseite haben sich darauf am Donnerstag nach Absprache auf Empfehlung der Bauaufsicht einmütig verständigt.

„Es ist eine Hiobsbotschaft, die wir leider verkünden müssen. Das bedauern wir zutiefst. Unter anderem hat uns die mangelhafte Ausführung beim Einbau des Estrichs die Zeitverzögerung eingebrockt. Nachbesserungen sind angemahnt, die bislang jedoch immer noch nicht behoben wurden. Die Estrichfirma ist schlicht nicht zu erreichen. Wir prüfen nun rechtliche Schritte, um gegebenenfalls Regressansprüche geltend machen zu können“, sagte Bürgermeister Wilhelm Garn. „Nur hilft uns das leider aktuell nicht, um den Termin der Eröffnung halten zu können. Ersatzfirmen stehen wegen der Situation am Markt derzeit nicht zur Verfügung.“

Der Estrich, der statt im Dezember erst Anfang Januar fertiggestellt wurde, muss noch bis Mitte Februar aufgeheizt werden. Wegen der bereits jetzt festgestellten Mängel ist die offizielle Abnahme noch nicht erfolgt. Schleifarbeiten müssen noch erledigt werden. Obgleich die Außenfassaden und Glaserarbeiten genauso abgeschlossen sind wie der Einbau der Fußbodenheizung, bleibt noch einiges zu tun. Festgestellt wurde zudem, dass aufgrund von Nässe an manchen Stellen Teilbereiche des Daches neu isoliert werden müssen. „All das führt in Summe zur Verzögerung“, so Garn weiter.

Das Jugend- und Sozialwerk Oranienburg, das bereits Personal zum 1. März eingestellt hat, muss und kann mit der Situation umgehen. Hanka Parusel, Regionalleiterin des Kitaträgers, sagte: „Es ist natürlich nicht schön, aber wir müssen das akzeptieren. Wir kennen die Situation. Beim Bau von neuen Kindertagesstätten kann es immer wieder zu Verzögerungen im Bauablauf kommen.“ Eine Einigung zwischen der Verwaltung der Gemeinde Brieselang steht mit Blick auf entstehende Personalkosten nach ersten Überlegungen bevor, ein Ausgleich muss schließlich gewährleistet werden.

Die Platzvergabe für die Kita „Grashüpfer“ erfolgt nun in einem standardisierten Verfahren zum 6. Mai. Ein Schreiben an Eltern, die ihre Kinder gerne betreut wissen wollen, wird derzeit von der Kitaverwaltung vorbereitet. In der Einrichtung finden insgesamt 108 Kinder Platz, darunter 36 Krippenkinder. Das alte Bestandsgebäude der Kita Regenbogen bleibt bestehen, um auch dort Kapazitäten vorhalten zu können.