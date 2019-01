Martin Risken

Himmelpfort (MOZ) Nach der erfolgreichen Aktion „48 Stunden Oberhavel“ in 2017 freut sich die Regio Nord, dass sie in diesem Jahr wieder zu einem ersten Vorgespräch einladen kann, das Interessierte mit den Vorbereitungen zur Aktion „48 Stunden Oberhavel in der Brandenburgischen Seenplatte 2019“ vertraut machen soll.

„Wir werben mit der Marke Brandenburgische Seenplatte“, so Ulrike Kirsten von der Regio Nord. Mehr dazu soll bei einem Treffen verraten werden, das am Mittwoch, 30. Januar, im Haus des Gastes in Himmelpfort stattfinden wird. Ab 19 Uhr möchte die Regio Nord über den aktuellen Stand der Planungen sprechen, erste Teilnehmer willkommen heißen, die sich als Gästeführer zur Verfügung stellen und bei den touristischen Anbietern in der Region um Unterstützung für vielfältige Aktionen werben.

Die Aktion 48 Stunden in Oberhavel werde dank des Mitwirkens touristischer Anbieter, Besuchern und Einheimischen wieder ein Wochenende voller Abenteuer bieten, ist Ulrike Kirsten überzeugt. Aktivangebote und kulturelle Genüsse erwartet Besucher am 24. und 25. August.

Gemeinsam mit dem Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg, der Oberhavel Verkehrsgesellschaft und touristischen Anbietern organisiert sie die Aktion. Nach 2011, 2013, 2015 und 2017 sei der Norden Oberhavels damit bereits zum fünften Mal Gastgeber. An beiden Tagen können Gäste und Einheimische den Norden Oberhavels entdecken, Ausstellungen besuchen, Führungen mitmachen, die Region bei sportlichen Angeboten kennenlernen, bei Kaffee und Kuchen Gastfreundschaft erleben.

Besucher der Aktion 48 Stunden Oberhavel sollen einzigartige Eindrücke und Erinnerungen aus der Region mit nach Hause nehmen, gern wiederkommen, um hier länger Urlaub zu machen, ist das Ziel. An zwei Tagen wird „48 Stunden Oberhavel“ in der Region zwischen Gransee, Stechlin, Fürstenberg und Zehdenick stattfinden. Dabei können Gäste historische Stadtkerne, bewegende Geschichte, wasserreiche Natur und alte Gemäuer erleben, auf Fontanes Spuren am Stechlinsee wandeln oder außergewöhnliche Kunstwerke entdecken. Die Besucher erreichen die Region mit dem RE 5. Ab Fürstenberg starten die Busfahrten, die einen Rundkurs abfahren darunter Menz, Neuglobsow, Zernikow, Zehdenick, Mildenberg, Himmelpfort. Die Gäste können an verschiedenen Punkten aussteigen und mit dem nächsten Bus ihre Tour zur nächsten Attraktion fortsetzen, sieht das Marketing-Konzept vor, das sich auch in anderen Regionen bewährt hat. Um eine Anmeldung für das erste Treffen am 30. Januar wird unter kirsten@regio-nord.com gebeten.