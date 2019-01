Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Ex-REG-Chef

Roland Becker

Velten/Neuruppin (MOZ) Die Neuruppiner Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen gegen den fristlos gekündigten ehemaligen Geschäftsführer der Regionalen Entwicklungsgesellschaft (REG) Velten, Carsten Lecke, aufgenommen. Das bestätigte Staatsanwalt Kai Klement auf Nachfrage. Damit besteht zumindest ein Anfangsverdacht, dass sich der einstige REG-Chef strafbar verhalten haben könnte. Laut Klement wird „wegen Betrugs und Untreue in verantwortlicher Position“ ermittelt. Der Staatsanwalt betonte aber auch, dass es sich um ein vielschichtiges Verfahren handele, das längere Zeit in Anspruch nehmen dürfte und bislang völlig ergebnisoffen sei. Demnach dürfte es noch Monate dauern, ehe die Staatsanwaltschaft darüber entscheidet, ob sie gegen Lecke Anklage erhebt.

Die jetzt begonnenen Ermittlungen gehen auf eine Anzeige von Hans-Jörg Pötsch zurück. Der Aufsichtsratsvorsitzende der REG hatte Anfang Oktober 2018 Anzeige wegen Betrugsverdachts gestellt. Fast zeitgleich war Lecke wegen Unregelmäßigkeiten in der Betriebsführung, so hieß es damals, von seiner Tätigkeit entbunden worden. Der Beurlaubung folgte zwei Wochen später die fristlose Kündigung. Mittlerweile hat im Auftrag der Gesellschafter – Stadtwerke und Stadt – ein unabhängiges Wirtschaftsprüfungsunternehmen die Vorgänge in der REG geprüft. „Die Ergebnisse zeigen, dass sowohl die Beurlaubung als auch die später erfolgte fristlose Kündigung völlig gerechtfertigt waren“, sagte das REG-Aufsichtsratsmitglied Andreas Noack. Aus seiner Sicht hätten sich die Verdachtsmomente erhärtet. (rol)