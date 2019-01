Gedenken an NS-Opfer in den brandenburgischen Gedenkstätten

bb

Oranienburg Oranienburg (dpa/bb) - Mit Kranzniederlegungen, Vorträgen, Lesungen und einer Theateraufführung erinnern der Landtag und die Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten an die Opfer des Holocaust. Zum Internationalen Gedenktag am 27. Januar wird alljährlich der Befreiung des NS-Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau vor 74 Jahren durch die Rote Armee gedacht.

Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) rief dazu auf, Rechtsextremismus wie Rechtspopulismus entgegenzutreten. „Rechtspopulisten wollen unsere Gesellschaft spalten. Sie säen Hass und grenzen andere Menschen aufgrund von Herkunft oder Religion aus“, sagte Woidke laut Mitteilung vom Freitag. „Wir sollten nie vergessen, wohin das führen kann.“

In der Oranienburger Gedenkstätte Sachsenhausen wird an diesem Sonntag mit einer zentralen Veranstaltung der 6300 jüdischen Männer gedacht, die nach dem Novemberpogrom 1938 in das damalige Konzentrationslager verschleppt wurden. Beim Gedenken mit Kranzniederlegung an der ehemaligen Vernichtungsstätte „Station Z“ will Landtagspräsidentin Britta Stark gemeinsam mit Schülern an die NS-Opfer erinnern.

Im ehemaligen Frauen-Konzentrationslager Ravensbrück in Fürstenberg/Havel stehen die Kinderhäftlinge im Mittelpunkt. Rund 900 Kinder im Alter von 2 bis 16 Jahren aus vielen Ländern waren dort inhaftiert. Außerdem wurden dort mehr als 560 Kinder geboren. Im Zentrum einer Lesung stehen Erinnerungen von Kinderhäftlingen und Müttern, die in dem KZ ihre Babys zur Welt bringen mussten. Anschließend sollen am Ufer des Schwedtsees Blumen niedergelegt werden.

Bereits am Freitag wurden auf einer Glaswand an der Fassade der Bewegten Grundschule in Cottbus 150 von den Schülern bemalte Keramik-Schmetterlinge angebracht. Dieses internationale „Butterfly-Project“ diene dazu, Schülerinnen und Schüler auf künstlerische Weise an das Thema Holocaust heranzuführen, teilte die Stadt mit. Jeder Schmetterling symbolisiere das Leben eines Kindes, das im Holocaust getötet wurde. Zur Einweihung der Installation waren auch Nachfahren des aus Cottbus stammenden Holocaust-Überlebenden Max Schindler aus den USA angereist.

In der Gedenkstätte Brandenburg/Havel soll am Sonntag am ehemaligen Standort der Gaskammer mit Kränzen an die Opfer der nationalsozialistischen Euthanasie-Morde erinnert werden. Anschließend wird das Theaterstück „Komm schöner Tod“ aufgeführt, das die Euthanasie-Morde der Nationalsozialisten in Beziehung mit ethischen Fragen zu Behinderung und Medizin setzt.

In der Gedenkstätte Todesmarsch im Belower Wald geht es unterdessen im einem Vortrag um die Verfolgung der „Zeugen Jehovas“ durch die Nationalsozialisten.

NotizblockAktualisierung Im 5. Absatz wurde eine Aktion einer Cottbuser Grundschule eingefügt.

Internet (Veranstaltungen zum Holocaust-Gedenktag)(http://dpaq.de/RCfAu)(Station Z)(http://dpaq.de/2jyqm)

Orte [Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten](Heinrich-Grüber-Platz 3, 16515 Oranienburg, Deutschland)

Die folgenden Informationen sind nicht zur Veröffentlichung bestimmt Ansprechpartner Horst Seferens, Referent für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten, +49 3301 810920, Florian Engels, Regierungssprecher, +49 331 866-1207,

Kontakte Autoren: Klaus Peters (Potsdam), +49 331 97916-0, ; Oliver von Riegen (Potsdam), +49 331 979160, Foto: Newsdesk, + 49 30 2852 31515,

dpa kp vr yybb n1 mvk mow