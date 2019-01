Nach Brandanschlag fast voll einsatzbereit

dpa

Berlin (dpa) Nach dem Brandanschlag auf den Fuhrpark ist das Ordnungsamt Neukölln nach eigenen Angaben fast wieder voll einsatzbereit.

Normaler Streifendienst und etwaige Sondereinsätze seien „annähernd wieder in vollem Umfang“ möglich, teilte das Bezirksamt Neukölln am Freitag auf Anfrage mit. Es habe eine große Solidarität anderer Ämter und Behörden gegeben, die bereitwillig Fahrzeuge zur Verfügung gestellt hätten. „Im Bedarfsfall besteht sogar die Möglichkeit, weitere Dienstfahrzeuge leihweise abzurufen.“

Neuköllns Bürgermeister Martin Hikel (SPD) schrieb am Freitag auf seiner Facebook-Seite, dass man sich in Neukölln weder beirren noch einschüchtern lasse und dass Einsätze „nahtlos“ fortgeführt worden seien. Er verwies auf Kontrollen in Gaststätten und Spielhallen, bei denen am Mittwoch mehr als 20 Verstöße festgestellt wurden. „Der konsequente Kurs zur Durchsetzung unserer Regeln und die Bekämpfung der Kriminalität in Neukölln wird im Schulterschluss aller Ordnungsbehörden fortgeführt.“

Am Sonntagabend waren neun Autos auf dem Gelände des Ordnungsamtes komplett zerstört worden. Die Polizei geht von Brandstiftung aus, der Staatsschutz ermittelt. Es gibt Spekulationen, dass der Brandanschlag eine Rache-Aktion von kriminellen Mitgliedern arabischstämmiger Clans sein könnte, weil es zwei Tage vor der Tat zahlreiche Kontrollen etwa von Shisha-Bars und Wettbüros gegeben hatte. In der Vergangenheit waren Brandanschläge auf Autos auch aus dem linksextremen Spektrum gekommen.