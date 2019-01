Die erste Sportinsel ist fertig

Anja Linckus

Brandenburg (MOZ) Der gute Vorsatz im neuen Jahr, mehr Sport zu treiben, kann ab sofort in die Tat umgesetzt werden – und das kostenfrei. Am Mittwoch hatte der Stadtsportbund Brandenburg (SSB) zur Einweihung der ersten Sportinsel des Projektes „Havelparcours“ auf der Freizeitanlage in der Hammerstraße eingeladen. Dank großzügiger Unterstützung der Jugend‐, Kultur‐, Sport‐ und Sozialstiftung der MBS, der Wirtschaftsjunioren, zahlreicher privater Spender und der Stadt Brandenburg konnte die Insel mit Calisthenics‐Geräten errichtet werden. Ein Multikomplexgerät mit Reck und Stangen, ein Liegestütz- und Armzuggerät, ein Handstandgerät und eine Polestange stehen Freiluftsportlern ab sofort zur Verfügung und laden dazu ein, mit eigener Körperkraft zu trainieren. „Wir haben vorher mit den Sportlern besprochen, was sie haben möchten und danach die Sportinsel erstellt“, so SSB-Geschäftsführer Sebastian Bradke bei der Einweihung. Dieser ersten Sportinsel sollen noch weitere folgen und möglichst alle Altersgruppen angesprochen werden, sich sportlich zu betätigen. Für die Fertigstellung des Havelparcours, der seinen Endpunkt einst auf dem Marienberg haben soll, sucht der SSB auch weiterhin Unterstützer.Foto: Linckus