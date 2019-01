Stadtwerke warnen vor Trittbrettfahrern

Siegmar Trenkler

Neuruppin (MOZ) Jedes Jahr, wenn die Stadtwerke Neuruppin ihre Jahresrechnungen verschicken, wird dieser Umstand von Drückerkolonnen genutzt, um Kunden abzuwerben.

Dabei brauchen diese Unternehmen nicht viel: Schon eine einzelne Zählernummer reicht, um einen Wechsel einzuleiten. Daher sollten Stadtwerkekunden keinerlei Daten herausgeben, warnt Vertriebsleiter Guido Gerlach. „Wir werden niemals an der Haustür nachfragen und ohne schriftliche Ankündigung damit drohen, den Strom abzuschalten“, stellt er klar. Auch gebe es niemals unaufgeforderte Nachablesungen. Zudem seien Mitarbeiter der Stadtwerke immer in Dienstkleidung unterwegs und hätten auch einen Dienstausweis.

Insgesamt 22 000 Abrechnungen werden ab heute verschickt. Das passiert zum einen auf dem Postweg. Zum anderen nutzen laut Gerlach aber auch immer mehr Menschen die Möglichkeit, ihre Rechnungen komplett papierfrei auf dem Kundenportal www.swn.de abzurufen. Wer Nachfragen zur Rechnung hat, kommt auf mehreren Wegen an Antworten. Die Service-Hotline der Stadtwerke ist unter 0800 5111110 zu erreichen. Im Servicecenter an der Heinrich-Rau-Straße gibt es in der kommenden Woche verlängerte Öffnungszeiten. Geöffnet ist der Bereich dann täglich ab 7.30 Uhr und schließt am Montag, 28. Januar, und am Mittwoch um 16 Uhr, am Dienstag und Donnerstag um 17.30 Uhr und am Freitag, 1. Februar, um 14.30 Uhr. Zusätzlich gibt es ein Beratungsangebot in der Geschäftsstelle von Haus und Grund am Schulplatz. Von Montag bis Mittwoch ist dort zwischen 8 und 16 Uhr geöffnet. „Die Kollegen können auch auf alles zugreifen, Abschläge ändern oder Ratenzahlungen ausmachen“, berichtet Gerlach. Die meisten Dinge können Kunden aber auch online im Kundenportal erledigen. Das tun offenbar immer mehr Menschen. Aktuell liegt die Zahl der Nutzer des Angebots bei etwa 800.

Rund eine Million Euro bekommen die Kunden der Stadtwerke in diesem Jahr zurückerstattet. Dennoch werde es für einige auch zu Erhöhungen kommen, sagt Gerlach. Insgesamt ist der Absatz an Strom im vergangenen Jahr um 5,2 Prozent gesunken. Gerlach führt als möglichen Grund dafür an, dass zunehmend Menschen Strom aus eigenen Solaranlagen nutzen können. Auch beim Gas ist weniger verkauft worden. Dort wurde ein Rückgang von 2,65 Prozent verzeichnet. Die Fernwärme hingegen blieb trotz des sehr warmen Jahres mit 0,95 Prozent weniger fast konstant. Ein deutlicher Anstieg wurde beim Wasser festgestellt. 8,8 Prozent mehr Trink- und drei Prozent mehr Schmutzwasser konnten die Stadtwerke 2018 in Rechnung stellen. Ein deutlicher Anstieg wurde vor allem beim Gartenwasser bemerkt. Dieses wird durch zusätzliche Zähler gesondert erfasst. Für Kunden entfällt damit die sonst noch fällige Abwassergebühr.

Zwei Drittel des Stroms, den die Stadtwerke an Kunden in Neuruppin, Alt Ruppin, aber auch in Lindow, Kyritz und an anderen Orten im Landkreis verkaufen, wird mittlerweile selbst produziert, so Gerlach. In den Kraftwerken wird dafür oft noch Gas verbrannt. Weil dabei der Strom und die entstehende Wärme genutzt werden, liege der Wirkungsgrad der Anlagen bei rund 90 Prozent. Langfristig soll aber auch das Gas als Energieträger abgelöst werden. Schon jetzt wird etwa Ökostrom im Klärwerk produziert. „In diesem Jahr werden wir auch mit dem Bau eine Holzhackschnitzel-Kraftwerks beginnen“, berichtet Gerlach. Dieses soll an der Tollerstraße zwischen dem bestehenden Kraftwerk und dem Seedamm errichtet werden. Dort wird dann künftig Holz aus eigener Produktion verbrannt.(zig)