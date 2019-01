Lehrer der ersten Stunde gehen in den Ruhestand

Matthias Henke

Gransee (MOZ) Von ihren Kollegen verabschiedet wurden am Freitag drei langjährige Lehrer des Granseer Strittmatter-Gymnasiums.

Ingrid Fiedler (Mathematik und Physik), Dieter Schröter (Geschichte, Politische Bildung, Deutsch und Philosophie) sowie Hartmut Dummer (Mathematik, Physik und Informatik) können künftig ihren wohl verdienten Ruhestand genießen. Fiedler und Schröter waren seit Gründung des Granseer Gymnasiums im Jahr 1991 dabei, Dummer stieß 1993 dazu.

Bereits seit Anfang des Schuljahres verstärkt dafür der Informatik- und Physiklehrer Jens Richter-Mendau, vormals in der Siemens-Oberschule tätig, das Kollegium. Zum zweiten Halbjahr kommt noch eine Lehrkraft im Bereich Politische Bildung und Biologie, kündigte Schulleiter Dr. Uwe Zietmann an, der neben Musiklehrer Hans-Michael Teichmann als nächstes in den Ruhestand gehen wird. Zum neuen Schuljahr soll das Gymnasium im Sommer demzufolge einen neuen Chef oder eine neue Chefin bekommen. „Das Verfahren läuft, es gibt vier Bewerber. Eine Entscheidung der zuständigen Stellen steht aber noch aus“, so Zietmann.(mhe)