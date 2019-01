A114-Abfahrt Schönerlinder Straße für ein halbes Jahr dicht

Andrea Linne

Bernau/Panketal (MOZ) Nun ist die Autobahnabfahrt der A114 Schönerlinder Straße auf die B109 Richtung Schönerlinde dicht. Ein halbes Jahr, so heißt es in der Ankündigung, ist kein Durchkommen. Auf einem 1,3 Kilometer langen Teilstück zwischen Am Vorwerk und Schönerlinder Chaussee soll der beidseitige Rad- und Gehweg wiederhergestellt und anschließend die Fahrbahn unter Beibehaltung des aktuellen Querschnittes erneuert werden.

Auf der Umfahrung über Buch, Hobrechtsfelde oder Panketal staut es sich im Berufsverkehr über Kilometer. Die Hobrechtsfelder Chaussee ist von Umleitungsschildern gesäumt. Erschwerend kommt hinzu, dass auch die Wiltbergstraße in diesem Jahr weiter Baustelle bleibt. Wie Pankows Baustadtrat Vollrad Kuhn mitteilen lässt, soll der dritte Bauabschnitt am 11. Februar beginnen. Das betrifft den Kreuzungsbereich Wiltbergstraße/Karower Chaussee/ Lindenberger Weg/Karower Straße. Die Umleitung über Karower Straße soll dann aufgehoben werden.

Parallel laufen die Arbeiten an den Brücken in Röntgental und ab 4. März auch in Zepernick. Sperrungen sind die Folge. Da auch die Ortsdurchfahrt Schönow noch bis Jahresende dicht ist, dürfte es vor allem für Ortsunkundige schwierig werden. Auch die Feuerwehren und Rettungsdienste haben es in Notfällen aktuell schwer im Niederbarnim.