Woidke stärkt Schröter im Verfassungsschutz-Streit den Rücken

dpa

Potsdam (dpa) Ein Alleingang von Brandenburgs Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) bei der Verstärkung des Verfassungsschutzes hat einen Koalitionskrach in der rot-roten Landesregierung ausgelöst. Schröter hatte am Freitag angekündigt, er wolle den Landesverfassungsschutz um 27 Stellen auf 120 Mitarbeiter aufstocken. Dies stieß auf heftigen Widerspruch beim Koalitionspartner Die Linke, die sich seit Monaten der Stärkung des Geheimdienstes widersetzt. Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) stellte sich demonstrativ hinter seinen Innenminister.

Dem Ministerpräsidenten sei die Sicherheit der Bürger ein zentrales Anliegen, sagte Regierungssprecher Florian Engels. Dabei spielten Gefährdungen durch Rechtsextremismus und Islamismus eine relevante Rolle. „Deshalb unterstützt er die Position von MIK Karl-Heinz Schröter, den Verfassungsschutz personell aufzustocken“, betonte Engels.

Trotz vieler Gespräche habe die notwendige Stärkung des Verfassungsschutzes mit dem Koalitionspartner bislang nicht einvernehmlich geklärt werden können, sagte der Regierungssprecher weiter. Daher habe Woidke die Beteiligten für Anfang kommender Woche zu einem „inhaltlich abschließenden“ Treffen eingeladen.

Vize-Ministerpräsident und Finanzminister Christian Görke (Linke) reagierte hingegen auf Schröters Ankündigung empört. „Ich sehe mich konfrontiert mit einem Alleingang des Innenministers“, sagte er. „Es handelt sich dabei um eine klare Missachtung der Haushaltsgrundsätze des Landes Brandenburg.“ Für eine Umschichtung von Stellen sei die Zustimmung des Finanzministers erforderlich und ein Benehmen mit dem Landtag herzustellen. Dazu stehe das Vorgehen von Schröter im klaren Widerspruch.

Der Innenminister hatte für den Doppelhaushalt 2019/2020 insgesamt 35 zusätzliche Stellen für den Geheimdienst beantragt. Bewilligt wurde keine einzige. Daraufhin hatte Schröter am Freitag bekannt gegeben, dass er den Landesverfassungsschutz in eigener Regie zum 1. März um 27 Stellen auf 120 Mitarbeiter aufstocken will. Dazu sollen unbesetzte Stellen vor allem aus dem Personalhaushalt der Polizei umgeschichtet werden.

Angesichts einer politischen Radikalisierung am linken und rechten Rand, Islamismus und Terrorismus sei eine Verstärkung des Nachrichtendienstes „unabweisbar“, sagte Schröter. „Ich halte ein weiteres Zuwarten für nicht mehr verantwortbar.“ Er könne dies auch kaum mit seinem Amtseid vereinbaren, Schaden von den Menschen in Brandenburg zu wenden. Der Verfassungsschutz war seit Beginn der rot-roten Koalition 2009 um gut 30 Stellen gestutzt worden.

Der Landtagsfraktionschef der Linken, Ralf Christoffers, verwies darauf, dass laut dem Koalitionsvertrag erst nach dem Vorliegen der Ergebnisse des brandenburgischen NSU-Untersuchungsausschusses mögliche Konsequenzen für die Arbeit des Verfassungsschutzes gezogen werden sollten. „Zwischenergebnisse wie die Ausweitung der parlamentarischen Kontrolle, die Begrenzung der Tätigkeit von V-Leuten oder auch eine verstärkte Innenrevision sind seit längerer Zeit Gegenstand von Gesprächen“, betonte Christoffers. „Die nicht abgestimmte Entscheidung des Innenministers stellt den Sinn derartiger Gespräche und Verhandlungen in Frage - und damit auch das politische Anliegen, zu einer gemeinsamen Lösung in der Koalition zu kommen.“

„Dieses Vorgehen von Minister Schröter ist in einer Koalition inakzeptabel“, sagte auch der Landesgeschäftsführer der Linken, Stefan Wollenberg. Dazu liefen bereits Beratungen mit dem Koalitionspartner SPD. „Danach werden Konsequenzen zu ziehen sein“, betonte Wollenberg.

Doch auch SPD-Generalsekretär Erik Stohn stellte sich hinter Schröter. „Der Innenminister stellt im Rahmen seiner eigenen Zuständigkeit den Verfassungsschutz so auf, dass er handlungsfähig ist und der Staat seine Aufgaben wahrnehmen kann“, erklärte Stohn. „Wachsende Gefahren in den Bereichen Rechtsextremismus, islamistische Gefährder und Reichsbürger stellen den Verfassungsschutz vor neue Herausforderungen.“ Dem begegne der Innenminister und das müsse auch im Sinne der Linken sein, meinte der Generalsekretär.

Der Fraktionschef der oppositionellen CDU im Landtag, Ingo Senftleben, hatte Woidke aufgefordert, seinem Innenminister den Rücken zu stärken. „Viel zu lange hat der Ministerpräsident zugesehen, wie trotz steigender Gefahren die Arbeitsfähigkeit der Sicherheitsbehörde geschwächt wurde“, kritisierte Senftleben. Die Verschiebung von Polizeistellen zum Verfassungsschutz reiße jedoch Löcher in andere Bereiche. „Notwendig ist ein echter Neustart beim Verfassungsschutz“, betonte Senftleben.