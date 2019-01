Rheinsberger Karnevalisten im Fernsehen zu bewundern

Jürgen Rammelt

Rheinsberg Die Aufregung ist riesengroß, und seit Wochen wird fleißig geprobt. Zum zweiten Mal nach 2014 ist der Rheinsberger Carnevalsclub (RCC) dabei, wenn am morgigen Sonnabend in der Stadthalle Cottbus der Adler steppt. Die traditionelle Karnevalsgala mit zahlreichen prominenten Gästen aus Politik und Wirtschaft wird vom RBB aufgezeichnet und am 3. März im Fernsehen gezeigt.

Mit dabei am Sonnabend sind Karnevalsvereine aus Berlin, Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern. Etwa 100 Mitwirkende, darunter zahlreiche Prinzenpaare, gestalten das umfangreiche Programm. Aus Rheinsberg werden zwölf Mitglieder des RCC an der Veranstaltung teilnehmen. „Es ist für uns eine große Ehre, zum zweiten Mal dabei zu sein“, erklärt Hans-Norbert Gast, der Präsident des RCC.

Während es beim vorigen Auftritt von „Heut’ steppt der Adler“ es die Männer waren, die mit ihrem mehrstimmigen Gesang und als Steinzeitmenschen verkleidet für Furore sorgten, wollen diesmal sechs RCC-Frauen die Stimmung anheizen. Conny Lindstädt, Marianne Wennrich, Sabine Flegel, Ute Schönherr sowie Steffi Lindstädt, die als „Kolibis“ dem Rheinsberger Stammpublikum bestens bekannt sind, werden singend als Reisetruden über ihre „Träume vom Fliegen“ berichten.

Die Sechste im Bunde ist Sabine Koch. Ihr kommt die besondere Aufgabe zu, allein auf der Bühne zu stehen und dafür zu sorgen, dass die Lachmuskeln des Publikums vibrieren. Als Rentnerin „Fräulein Bechmann“ wird die Karnevalistin in eine ihrer Paraderollen schlüpfen. Doch mehr sei nicht verraten. Wer die Rheinsberger Karnevalisten bei ihrem TV-Auftritt erleben möchte, der sollte sich für den Abend des 3. März nichts vornehmen. Übrigens, die Karnevalssitzungen des RCC beginnen am 9. Februar. In der Seehalle des Seehotels der Fürst Donnersmarck-Stiftung. heißt es dann „Spuk im Klosterkeller“. Abendvorstellungen, die traditionell um 19.19 Uhr beginnen, finden am 9., 16. und 23. Februar statt. Am 10. Februar um 14 Uhr lädt der RCC zum Kinderfasching ein, und wer das Programm an einem Nachmittag erleben möchte, der hat dazu am 17. Februar um 14 Uhr Gelegenheit.(jr)