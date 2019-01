Polizei sucht Flüchtigen mit Hubschrauber

MOZ

Booßen (MOZ) Aufregung im Frankfurter Ortsteil Booßen: Am Donnerstag setzte die Polizei einem mutmaßlichen Autodieb oder Autohehler nach, der jedoch unerkannt entkommen konnte. Der Mann war gegen 15 Uhr in der Berliner Straße in einem Pkw Audi in eine Verkehrskontrolle geraten. Nachdem die Polizei den Wagen gestoppt hatte, stieg er aus dem Auto und lief davon. Laut Augenzeugen flüchtete er nach Süden in Richtung Kleine Straße, wo sich auch viele Gärten befinden. Die Polizei forderte daraufhin einen Hubschrauber an, der bei der Suche nach dem Mann unterstützen sollte. Doch die Suche verlief ohne Erfolg. Eine Überprüfung ergab, dass das Fahrzeug, mit dem der Flüchtige unterwegs war, am 23. Januar in Berlin als gestohlen gemeldet worden war.(thg)