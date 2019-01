Die Privatisierungsagentur

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) War die Arbeit der Treuhandanstalt in den Jahren 1990 bis 1994 ein Erfolg oder ein großes Desaster? Bei einer Veranstaltung im Dokumentationszentrum Alltagskultur der DDR waren die Meinungen ziemlich eindeutig, nicht zuletzt weil ein Zeitzeuge eigenes Erleben beitragen konnte.

Eine „anonyme Skandalbehörde“ oder doch letztlich eine erfolgreiche Privatisierungsagentur? Zwischen diesen beiden Polen bewegt sich die Beurteilung der Treuhand-Anstalt. Der Historiker Marcus Böick von der Ruhr-Universität Bochum hat dazu eine umfassende Studie verfasst, die er am Donnerstagabend im Dokumentationszentrum Alltagskultur der DDR vorgestellt hat. Die Geschichtsstunde zu einem dunklen Kapitel der Vereinigungsgeschichte wurde dadurch besonders lebendig, dass mit Prof. Dr. Dr. Karl Döring ein Zeitzeuge aus eigenem Erleben berichten konnte.

Wirtschaftlich, so sagte Karl Döring, sei die Treuhand-Anstalt ein Desaster gewesen. Tatsächlich sprechen Zahlen, die Marcus Böick als Bilanz der fünfjährigen Arbeit vorlegte dafür. Zwar seien 13 500 Industrie-Privatisierungen von Betrieben gelungen. Ein Aspekt, so der Historiker, der von den Befürwortern der Treuhand-Anstalt positiv hervorgehoben wird. Dem steht aber gegenüber, dass von ursprünglich vier Millionen Arbeitsplätzen nur 1,1 Millionen als Zusage übrig blieben. Den Ausgaben von 350 Milliarden D-Mark standen lediglich Einnahmen von 70 Milliarden D-Mark gegenüber. Unterm Strich blieb ein Defizit von 270 Milliarden D-Mark.

Karl Döring konnte etwas verdeutlichen, was sich hinter den nackten Zahlen verbirgt. So gehörten zu den Ausgaben auch 78 Milliarden Euro Altkredite. Die Eisenhüttenstädter EKO Stahl AG, deren Vorstandsvorsitzender Karl Döring war, war nach der Wende mit 1,1 Milliarden D-Mark Altschulden konfrontiert, von denen niemand so recht wusste, wie sie zustande gekommen waren. „Die fanden sich über Nacht bei der Deutschen Bank wieder“, so Döring und mussten auch bezahlt werden. Seine Kritik ist deutlich: „Wie sich die Banken damals bereichert haben, darüber liegt ein Mantel des Schweigens.“

Auch zu dem möglichen Erfolgen hatte Döring aus eigenem Erleben eine eigene Meinung. „Was alles als Käufer akzeptiert wurde, das haben wir in Eisenhüttenstadt erfahren.“ So übernahm das italienische Stahlunternehmen Riva EKO. Obwohl der Käufer weder eine Bilanz vorlegte noch ein Zukunftskonzept für EKO hatte.

Ein Web-Fehler der Treuhand, zu der Döring ebenfalls eigenes Erleben beisteuern konnte, war die Frage, wie Ostdeutsche dort beteiligt waren. Marcus Böick führte aus, dass bis zu zwei Drittel der bis zu 4000 Mitarbeiter Ostdeutsche waren, nicht aber in den Führungspositionen. Karl Döring, der kurz stellvertretender Verwaltungsratsvorsitzender der Treuhand war, erzählte, wie er und fünf weitere Generaldirektoren gleichsam über Nach abserviert wurden.

Trotzdem fällt das Bild der Treuhand differenzierter aus. Die Aufgabe der Treuhand sei eigentlich nicht zu leisten gewesen, sagte Karl Döring. Die Privatisierungen seien im Schweinsgalopp vollzogen worden. Marcus Böick sprach von einer Geschichte der Überforderung. Der Historiker, der in Aschersleben geboren wurde, warnte vor einem Schwarz-Weiß-Blick vielmehr gebe es viele Grauschattierungen.

Darüber hinaus hat die Treuhand-Anstalt innerhalb von Rahmenbedingungen agieren müssen, die sie nicht beeinflussen konnte, zum Beispiel der Währungsunion, die die Ostbetriebe massiv unter Druck gesetzt hat. Extrem schwierig war, dass die Ostmärkte weggebrochen sind. Bei EKO ging man damals zeitweise dazu über, Waren mit Unternehmen im Osten zu tauschen.

Die Veranstaltung war Auftakt der diesjährigen Veranstaltungsreihe im Dokumentationszentrum. Kurator Axel Drieschner kündigte an, dass demnächst das Jahresprogramm vorliegen wird. Schwerpunkt wird die Bauhausgeschichte sein