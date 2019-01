Katarina Barley eröffnet Europawahlkampf in Oberhavel

Burkhard Keeve

Oranienburg (MOZ) Der Europa-Wahlkampf ist nunmehr auch hier eröffnet. Die Spitzenkandidatin der SPD fürs EU-Parlament, Bundesministerin Katarina Barley, und auch der SPD-Kandidat Brandenburgs für Brüssel, Simon Vaut, nahmen sich am Freitag Zeit, den Landkreis zu besuchen.

Doch Wahlkampf hin, Wahlkampf her, – davon war nebenbei gesagt, erfrischend wenig die Rede – der Besuch der Politikerin aus Berlin führte vor allem eines vor Augen, dass nämlich Oberhavel bereits viel von Europa hat.

Zunächst waren Barley und Vaut in der Europaschule in Schildow. Neben dem Gespräch mit den Schülern und Lehrern stand ein Test auf dem Programm. Aber nicht für die Kinder, sondern für die beiden EU-Kandidaten. Thema: deutsch-französische Freundschaft. Zehn Fragen, die Katarina Barley souverän richtig beantwortete. Vaut musste bei zwei Fragen passen. Er nahm es mit Humor. „Es ist besser, wenn die Chefin glänzt.“

Ganz persönlich hat Katarina Barley Europa viel zu verdanken. „Meine Kinder wären ohne Erasmus nicht am Leben.“ Sie hatte einst ihren Mann über Erasmus – ein Förderprogramm der EU für Studenten – kennengelernt.

Nach der Schule am Fließ, die Europa in ihrem Namen trägt, ging es weiter ins Oranienwerk. Dort wurden sie vom Leiter, Marco Bartsch, und von Sabine Opdensteinen, der Mitbesitzerin und Initiatorin des Oranienwerks, empfangen. Allerdings musste hier der europäische Aspekt dann erst einmal aufgespürt werden. Diese Rolle übernahm Simon Vaut, der direkt nach der EU-Förderung für das Oranienwerk fragte. 120 000 Euro habe es aus dem Topf des Europäischen Sozialfonds gegeben, verteilt auf drei Jahre, sagte Marco Bartsch zu den EU-Geldern, der sich darüber freute, dass der Kulturwirtschafts-Betrieb „zum ersten Mal in die Förderung gekommen ist.“ Vorher habe es keinen Euro für die Kulturwirtschaft gegeben.

Doch Geld und EU waren am Freitag tatsächlich nur Randnotizen. Wie weltoffen und europäisch das Oranienwerk schon jetzt ist, zeigen seine Akteure und Angebote. Mehr als 50 Künstler, Kreative und Handwerker aus dem In- und Ausland arbeiten in den 30 Ateliers auf dem Areal des ehemaligen Kaltwalzwerkes. Nicht ohne Stolz sieht sich das Oranienwerk als „Vorreiter der Kulturwirtschaft“ in Oberhavel, so Marco Bartsch. Und ein Ende des Um- und Ausgestaltens ist noch nicht in Sicht. Der nahe Kanal und das Außengelände sollen mehr mit eingebunden werden. Außerdem ist vorgesehen, dass die große Taschenschirmhalle mit ihren 600 Quadratmetern Fläche als Veranstaltungsraum für Oberhavel genutzt werden kann. Auch über die Gesellschaftsform des Oranienwerks wird nachgedacht. „Jetzt ist die Zeit des Experimentierens vorbei“, sagte Sabine Opdensteinen. Welche Form es am Ende sein wird, ob Verein oder GmbH oder Ähnliches, darüber werde gerade diskutiert.

Noch immer ist das Oranienwerk Privateigentum von Sabine Opdensteinen und Christoph Miethke, die 2011 zufällig das Gelände ersteigerten. Sie hatten es vorher nicht gekannt. „Erst danach sind wir hingefahren und haben uns alles angeschaut“, erinnerte sich Sabine Opdensteinen am Freitag. Und auch das habe sie gleich gespürt: „Es war ein toller Ort, der roch nach Kreativität.“