Stadtverordneter zieht vor Gericht

Markus Kluge

Rheinsberg (MOZ) Durfte der Abgeordnete Jürgen Scheigert im Dezember bei der Stadtverordnetenversammlung als befangen von der Sitzung ausgeschlossen werden oder nicht? Diese Frage soll nun das Verwaltungsgericht in Potsdam klären. Denn der Vorsitzende der Fraktion von BVB/Freie Wähler und FDP hat Klage gegen die Stadt – vertreten durch Bürgermeister Frank-Rudi-Schwochow (BVB/Freie Wähler) – und gegen die Stadtverordneten – vertreten durch ihren Vorsteher Walter Luy (CDU) – eingereicht.

Die Abgeordneten hatten sich für ihre Sitzung am 19. Dezember vorgenommen, über das Bürgerzentrum zu beraten. Nach der Vorstellung der Bau-Ist-Zustandsanalyse, einer Vergleichsvereinbarung mit dem Architekten und der Auswertung der Angebote zur Projektsteuerung wollte das Gremium eigentlich den monatelangen Baustopp am neuen Rathaus aufheben. Dazu kam es allerdings nicht. Scheigert wurde mit den Stimmen von SPD und CDU für befangen erklärt und von der gesamten Sitzung ausgeschlossen, weil er an der Seestraße in unmittelbarer Nachbarschaft zum Bürgerzentrum ein Grundstück besitzt. Dieses Areal ist in der Zustandsanlyse auch kurz erwähnt. Weil Scheigerts Fraktion mit dessen Ausschluss nicht einverstanden war, verließ sie unter Protest die Versammlung. Die verbliebenen Stadtverordneten waren somit nicht mehr beschlussfähig und konnten an diesem Abend nichts mehr entscheiden.

„Weil ich von Beginn an der Meinung war, dass dieser Beschluss nicht rechtens ist, habe ich nunmehr Klage beim Verwaltungsgericht gegen diesen eingelegt“, so Scheigert. Die reine Nachbarschaft zum neuen Rathaus mache ihn nach seinem Dafürhalten nicht befangen. „Es sei denn, es werden Beschlüsse gefasst, die mein Grundstück betreffen oder mit diesem im Zusammenhang stehen“, so Scheigert. Da am 19. Februar die Stadtverordneten erneut über das Bürgerzentrum beraten wollen, die Frage der Befangenheit aber noch nicht geklärt ist, will Scheigert vorher nun selbst Klarheit schaffen: „Eine weitere Diskussion über Befangenheitsgründe mit den Fraktionen der SPD und der CDU, halte ich wegen deren Beratungsresistenz für Zeitverschwendung.“