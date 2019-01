„Das ist existenzgefährdend“

Fühlen sich in ihrer Existenz bedroht: Weil das Amt die Baracke im Neuhardenberger Birkenweg 2 zum Stützpunkt des Bauhofs umbauen will, droht für die Mieter wie Kosmetikerin Sandra Hirsch (l.) und Nageldesignerin Diana Hohensee, das berufliche Aus. © Foto: Cornelia Link-Adam

Cornelia Link-Adam

Neuhardenberg (MOZ) In der alten Baracke im Birkenweg 2 macht sich Unmut breit: Gewerbetreibende sollen ihre Räume aufgeben, die sie sich über Jahre eingerichtet haben. Grund ist die Sanierung des Hauses, die die Gemeinde schon seit Jahren vor sich hinschiebt und nun im Frühjahr umsetzen will.

Hinter dem Getränkestützpunkt inmitten von Neuhardenberg, in einer kleinen Baracke am Birkenweg 2, herrscht reger Publikumsverkehr. Kundschaft strömt zu Frisörin Ines Rönick, gegenüber hat Nageldesignerin Diana Hohensee ihr Geschäft und bei Kosmetikerin Sandra Hirsch bekommt man kaum noch einen freien Termin. Die gute Auftragslage sollte Grund zur Freude sein. Doch die ist den Frauen vergangen. Voller Wut haben sich Sandra Hirsch und Diana Hohensee an die MOZ gewandt. „2009 habe ich mir hier von der Gemeinde zwei Räume angemietet, für 7000 Euro in ein schmuckes Kosmetikstudio umgewandelt“, erzählt Sandra Hirsch. Im alten DDR-Bürogebäude, in dem zuletzt auch der Bürgermeister seinen Sitz hatte, hat sie Decken abgehangen, Strom neu verlegt, einen Marmortresen eingebaut und alles gemalert, damit sich die Kunden für Behandlungen wohl fühlen. 2014 waren plötzlich Vermesser im Gebäudes. „Wir haben gehört, das Amt hatte wohl vergessen das Haus als Gewerbeobjekt zu vermieten..“ Seither sei Ruhe gewesen. Dann erfuhr man, das Objekt werde irgendwann umgebaut, weil der Bauhof mit einziehen soll – aber die Mieter seien davon nicht betroffen. „Zu allem bekamen wir keine offiziellen Infos vom Amt“, fügte Diana Hohensee an, die ebenfalls dank ihrer Eltern in ihr Nagelstudio und Solarium gut 5000 Euro investierten konnte.

Dynamik kam in die Sache, als vergangenen Donnerstag und Dienstag laut Sandra Hirsch wieder Fachleute durchs Haus liefen – vom Bauamt, Bauhof und der Architekt. Nageldesignerin und Kosmetikerin erfuhren, ihre Räume werden für neue Toiletten kaputt gemacht, Behandlungsräume werden versetzt. So wie schon 2014 beschlossen. Die Gewerbetreibenden fühlen sich vom Amt übergangen, wollen auch Handelskammer und Rechtsanwalt einschalten. „Das ist doch existenzgefährdend“, schimpft Sandra Hirsch. „Wenn ich vier Wochen zumachen muss, bin ich pleite.“

„Es sind Beschlüsse in der Welt, die nun umgesetzt werden“, sagt Tino Krebs, Leiter der Bürgerdienste in der Neuhardenberger Amtsverwaltung und somit auch zuständig für Baumaßnahmen. Schon seit 2014 liege eine Baugenehmigung für den Umbau der Baracke vor, deren Umsetzung bislang am Geld scheiterte. Nun habe der Gemeinderat im Herbst beschlossen, jetzt im Frühjahr für gut 80 000 Euro das Haus umzubauen, um darin den Bauhof der sieben Gemeindearbeiter zu integrieren – mit separaten Duschen und Toiletten. „Das war unabhängig von einer möglichen Strukturreform so geplant.“

Im Zuge des Umbaus wolle die Gemeinde auch die Toiletten für die Gewerbetreibenden erneuern, dafür seien aber deren Räume zu versetzen. „Alle Baumaßnahmen werden nur wenige Wochen dauern und in Absprache mit den Mietern erfolgen, mit so wenigen Einschränkungen wie möglich“, betont der Fachbereichsleiter und zeigt sich weiter gesprächsbereit.

Auch Detlef Korbanek hat das Problem mittlerweile erreicht. Wie Ingrid Dreher, die Mutter von Sandra Hirsch, am Freitag mitteilte, kam der Bürgermeister zum sachlichen Gespräch am Vormittag in die Baracke. Geäußert habe er dabei auch die Bitte, doch gemeinsam eine Lösung zu finden. Dazu sind alle Beteiligten nun am 1. Februar zum runden Tisch ins Amt eingeladen.