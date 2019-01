Betrüger auf Spendentour

MOZ

Wriezen/Lebus (MOZ) Auf Supermarktparkplätzen sammelten zwei Männer und eine Frau am Donnerstagvormittag angeblich Spenden für behinderte Menschen. Dabei gab das Trio vor, selbst taubstumm zu sein. Die Drei fuhren jeweils in einem silberfarbenen BMW vor, der in Lebus mit einem französischen Kennzeichen ausgerüstet war. Als herbeigerufene Polizisten vorfuhren, waren die Spendensammler in beiden Fällen bereits verschwunden. Die Polizei rät in diesem Zusammenhang dazu, von einer Spende absehen, wenn nicht erkennbar ist, für welche Organisation gesammelt wird.