Polizei verfolgt Autodieb

MOZ

Hohenwutzen (MOZ) Beamte der Gemeinsamen Fahndungseinheit, bestehend aus Zoll, Bundes- und Landespolizei, wollten am Donnerstag gegen 9 Uhr in Hohenwutzen einen VW Tiguan zur Kontrolle anhalten. Der Fahrer ignorierte die Haltesignale der Polizisten jedoch. Daraufhin nahmen die Beamten die Verfolgung auf, die aber an der Grenze zu Polen endete. Zugezogene Einheiten der polnischen Polizei stellten schließlich den in Berlin gestohlenen VW sicher. Der Fahrer konnte zu Fuß flüchten.