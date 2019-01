Giffey will Ehrenamt im Osten stärken

Mathias Puddig

Berlin (MOZ) Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) will mehr Ostdeutsche in Führungspositionen bringen – und setzt dabei auch aufs Ehrenamt. „Wie viele Ostdeutsche sitzen in den Vorständen großer Unternehmen? Zwei Prozent. Das muss sich ändern“, sagte sie dieser Zeitung. „Wir müssen darauf achten, dass wir mehr Menschen aus dem Ostteil des Landes in Verantwortung bringen.“ Damit das gelingt, müsse das Ehrenamt im Osten gestärkt werden. Dieses Thema müsse grundsätzlich angegangen werden. „Es beginnt damit, Menschen Wege in die Mitte der Gesellschaft zu ebnen, es geht darum beteiligt zu sein. Deshalb müssen ehrenamtliche Strukturen gestärkt werden“, sagte die SPD-Politikerin. Im Osten sei die Zivilgesellschaft schwächer als im Westen.

Die Ostspitzen der SPD treffen sich bis zu diesem Sonnabend in Schwante (Oberhavel), um über die Landtagswahlen in den neuen Ländern im Herbst zu beraten. Auch Franziska Giffey nimmt an der Tagung teil.