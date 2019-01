Kai-Uwe Krakau

Werneuchen. Bereits zum 17. Mal nutzte die Kommune die Möglichkeit, sich in der Walter-Krüger-Halle bei Freunden und Partnern für die Zusammenarbeit zu bedanken und einen Ausblick auf die kommenden zwölf Monate zu geben. Doch diesmal hieß es auch, Abschied zu nehmen. Bürgermeister Burkhard Horn hielt seine letzte Rede bei einem Neujahrsempfang. Zur Wahl des Stadtoberhaupts am 1. September wird der Linken-Politiker nicht mehr antreten.

Das zurückliegende Jahr bezeichnete Horn, gemessen an den Investitionen, als „ruhig. Mit einem Volumen von 1,5 Millionen Euro konnten unter anderem zwei Spielplätze gebaut, die Gestaltung des Bahnhofsvorplatzes in Seefeld begonnen und die Bahnübergänge im Birkenweg und im Beiersdorfer Weg fertiggestellt werden.

Deutlich besser sieht es finanziell für 2019 aus. Insgesamt will die Kommune rund 4,7 Millionen Euro investieren. Davon kommen allerdings zwei Millionen Euro vom Landkreis Barnim. 16 Millionen Euro sollen zudem für den „laufenden Betrieb“ ausgegeben werden – so viel wie noch nie. Zu den geplanten Vorhaben gehören der Bau eines neuen Feuerwehrgerätehauses in Krummensee, die Errichtung eines Spielplatzes in Stienitzaue sowie die Planung und der Beginn des Erweiterungsbaus der Grundschule im Rosenpark und des Hortes.

Horn rief die Neubürger dazu auf, sich in den Vereinen zu engagieren. „Nehmen Sie sich ein Herz und gestalten Sie mit“, so der Bürgermeister. Er bereitete die Werneuchener ferner darauf vor, dass die „Investitionstätigkeiten in Zukunft auf ein notwendiges Mindestmaß beschränkt sein werden“. Der Linken-Politiker appellierte an die Einwohner, sich als Kandidaten für die bevorstehenden Wahlen aufstellen zu lassen.

Vize-Landrat Holger Lampe sicherte der Stadt Werneuchen weitere Unterstützung zu. Beim möglichen Trägerwechsel der Europaschule sei man dabei, Lösungen zu finden, so Lampe.

Auf dem Neujahrsempfang wurden – wie traditionell üblich – wieder Menschen mit Sachgeschenken gewürdigt, die sich um die Stadt Werneuchen verdient gemacht haben. Christine Dersin leistet seit vielen Jahren eine zuverlässige und konstruktive Arbeit im Siedlerverein Amselhain. Dem beharrlichen Handeln von Rainer Lucius ist es zu verdanken, dass der Vorhang im Festsaal in Krummensee wieder in neuem und frischem Glanz erstrahlt. Geehrt wurden auch die beiden Sportler Ronja Muth und Erek Zeh sowie der langjährige Stadtwehrführer Rainer Sachse.

In das Ehrenbuch der Stadt Werneuchen konnte sich Axel Borchert eintragen. Er ist seit 1975 Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Krummensee. Durch seine ruhige, bescheidene und hilfsbereite Art, Probleme zu lösen, habe er sich die Anerkennung der Kameraden erworben, hieß es zur Begründung.