Staatsanwaltschaft entlastet Danko Jur

Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Die für Wirtschaftsdelikte zuständige Staatsanwaltschaft Neuruppin hat das Verfahren gegen Danko Jur eingestellt. Die nach einer Anzeige gegen den Geschäftsführer des Europäischen Regionalen Fördervereins eingeleiteten Ermittlungen hätten keinen Anlass geboten, beim zuständigen Gericht eine Anklageschrift einzureichen.

Danko Jur waren Verstöße gegen Arbeitszeitregelungen unterstellt worden. Der 47-Jährige hatte sich dem Vorwurf ausgesetzt gesehen, nicht korrekt mit Arbeits- und Pausenzeiten der am Finowkanal tätigen und durch den Verein betreuten Schleusenwärter umgegangen zu sein.

Danko Jur bewertet die Einstellung des Verfahrens als „verdienten Freispruch erster Klasse“. Er sei sich keines Vergehens bewusst gewesen und habe daher keine andere Entscheidung der Staatsanwaltschaft erwartet. Dennoch ist dem Eberswalder bei aller Erleichterung nicht zum Jubeln zumute. Zu stark hätten ihm die Vorwürfe zu schaffen gemacht, die er von Anfang an als „ungerechtfertigt und unfair“ empfand. „Ich fühlte mich als Verbrecher abgestempelt. Und hätte meiner Frau und meinen beiden Söhnen die Aufregungen gern erspart“, sagt der Eberswalder, der in Eberswalde und im Barnim als CDU-Kommunalpolitiker aktiv und bekannt ist und im Wahlkreis 13 als Direktkandidat um ein Landtagsmandat kämpft. 2014 hatte er sich schon einmal darum beworben, war damals aber knapp dem heutigen Barnimer Landrat Daniel Kurth unterlegen, der für die SPD angetreten war.

Seit die MOZ am 10. Januar die Anzeige gegen Danko Jur öffentlich gemacht hatte, habe sein Telefon nicht mehr stillgestanden, sagt der Betroffene. Überwiegend hätte er sich über mutmachende Worte freuen können. „Da will Dich jemand fertig machen“, hätte der Tenor der meisten Anrufer gelautet.

Selbst von ehemaligen und aktiven Schleusenwärtern sei ihm durchweg Rückendeckung zuteil geworden, betont der Geschäftsführer des Europäischen Regionalen Fördervereins mit Sitz in Pinnow, Uckermark, der für die Kommunale Arbeitsgemeinschaft Region Finowkanal das Schleusenregime an der Wasserstraße organisiert. Der Zuspruch der Schleusenwärter hätte ihn nicht verwundert, aber bestärkt. Schließlich hätten 2017 alle Beschäftigten einer Neuregelung der Arbeitsverträge zugestimmt, mit der Unklarheiten in den alten Vereinbarungen ausgeräumt worden seien. In den alten Verträgen seien die Pausenzeiten nicht geregelt gewesen, was sich aber weder auf den Verdienst, noch auf die sonstigen Rechte der Schleusenwärter ausgewirkt hätten.

Die schnelle Einstellung des Verfahrens gegen ihn kommt Danko Jur gelegen. Jetzt kann er sich unbelastet in den Wahlkampf stürzen. Zunächst wirbelt der 47-Jährige für die Kommunalwahl am 26. Mai, bei der er ein tolles Ergebnis für die CDU erreichen will. Ab 1. Juni trommelt er dann für seinen Einzug in den Landtag.