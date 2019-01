„Nicht leichtsinnig mit dem Leben spielen!“

Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Nach tagelangem Dauerfrost hat sich auf einigen Seen und Teichen in der Region bereits eine dünne Eisschicht gebildet. Die Frankfurter Feuerwehr warnt jedoch eindringlich vor dem Betreten. „Wir haben am Kliestower See gemessen, dort ist das Eis zwar 6, 7 Zentimeter dick. Doch das ist im Grunde noch gar nichts, zumal es im Wasser auch viele warme Stellen geben und das Eis deshalb schnell brechen kann“, sagt Wolfgang Welenga, Vorsitzender des Stadtfeuerwehrverbandes. „Hier sollte man nicht leichtsinnig mit seinem Leben spielen!“

Potenziell gefährlich – weil in vielen vorherigen eiskalten Wintern ein beliebter Anlaufpunkt – sei neben dem Kliestower See auch der Güldendorfer Teich. „Von der Helene wollen wir gar nicht erst sprechen“, so Welenga. Die Feuerwehr messe zwar ab und zu die Eisdicken, „aber wir werden bestimmt keine Eisflächen freigeben. Das Betreten erfolgt immer auf eigene Gefahr.“

Unfälle auf zugefrorenen Gewässern habe es in Frankfurt glücklicherweise länger nicht gegeben, so Welenga. Dafür jedoch im wasserreichen Frankfurter Umland. „Wer ins Eis einbricht, droht binnen Minuten zu unterkühlen. Gerade kleinere Personen und Kinder verlieren schnell die Gewalt über sich und rutschen unter das Eis. Dann kann man fast gar nicht mehr helfen“, erklärt der Feuerwehrchef. Er rät, bei Einbrüchen auf dem Eis umgehend die Feuerwehr zu rufen „und anschließend dem Verunglückten ein Seil oder einen großen Ast zuzuwerfen.“ Völlig falsch sei es, selbst an die Unglücksstelle heranzugehen und den Verunglückten herausziehen zu wollen. „Dann haben am Ende beide den Schaden. Es ist immer besser, auf die Feuerwehr zu warten.“

Wolfgang Welenga bedauert, dass es die Spritzeisbahn neben der Feuerwehrhauptwache nicht mehr gibt. „Das war immer eine schöne Sache. Da hätten die Kinder jetzt gut spielen können“, sagt er. Allerdings gebe es mit der Eisbahn in Slubice ja noch eine – sichere – Alternative.