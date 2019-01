Volle Kraft gegen die Langeweile

Larissa Benz

Tauche (MOZ) Um den Jugendlichen in der Gemeinde etwas zu bieten, stellen Ehrenamtliche Woche für Woche die Betreuung in Juniorclubs sicher. 2019 ist ein großes Ferienlager geplant.

Sie wollen gemeinsam gegen die Langweile im ländlichen Raum ankämpfen und die Jugendlichen von den Smartphones weglocken: Ein Team aus Ehrenamtlichen kümmert sich um die Belange der Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Tauche.

In drei Juniorclubs werden momentan Kinder und Jugendliche zwischen 8 und circa zwölf Jahren betreut: In Ranzig, Giesensdorf und Trebatsch. In einer Art offenem Treff können sich die Teilnehmer nach der Schule untereinander austauschen, basteln, spielen oder gemeinsam kochen.

Die Jugendkoordinatorin der Gemeinde Tauche, Ina Boy, möchte die Zusammenarbeit unter den einzelnen Ehrenamtlichen in diesem Jahr verstärken: „Wir haben uns alle im Januar schon getroffen, um etwa gemeinsame Ideen zu besprechen“, erzählt sie. Als größeres Projekt ist im Juli zum ersten Mal ein Ferienlager bei Berlin für 31 Kinder aus den Juniorclubs geplant.

Mit der Situation in den Juniorclubs zeigt sich die Koordinatorin zufrieden: „Generell werden die Angebote gut angenommen“, sagt sie. Dennoch gebe es Familien, die von den Angeboten noch nichts wissen. Sie sei weiterhin bemüht, auf die verschiedenen Möglichkeiten aufmerksam zu machen: „Gerade im ländlichen Raum ist es doch wichtig, die Kinder nach draußen zu holen“, sagt sie.

Eine Herausforderung sei aber die Logistik: Man sei auf Eltern angewiesen, die die Kinder und Jugendlichen herbringen oder abholen können. Sie ist froh, mittlerweile einen festen, zuverlässigen Stamm von Ehrenamtlichen gefunden zu haben. Trotzdem ist sie weiterhin auf der Suche, konkret etwa nach jemandem, der im frisch renovierten Jugendclub in Kossenblatt einen Treffpunkt für jüngere Kinder leiten kann. Im Ranziger Juniorclub freut sich die Betreuerin, Gabriele Filter, über eine neue Küche und Elektrik, die durch Fördermittel möglich gemacht wurden. „Wir kochen hier sehr gerne, deswegen können wir es kaum erwarten, die neue Küche zu benutzen“, sagt sie.

Manuela Waldinger leitet seit über einem Jahr den Juniorclub in Giesensdorf, wo sich immer montags 18 Kinder regelmäßig treffen. Für sie ist auch der Kontakt mit den Eltern wichtig: „Wir haben die Angehörigen etwa zum Muttertag oder zur Weihnachtsfeier eingeladen“, sagt sie.

Die Juniorclubs haben für die Jugendkoordinatorin Ina Boy auch einen wichtigen sozialen Aspekt: Die Kinder und Jugendlichen vertrauen sich demnach bei Problemen häufig auch den Betreuern an. Außerdem sei auch die Inklusion in der Jugendarbeit ein Thema: Ein autistischer Junge und ein Kind im Rollstuhl zählen zu den regelmäßigen Besuchern in den Juniorclubs.

Wlan gibt es in den Einrichtungen bisher nicht – für die meisten der Betreuer ist das auch kein Problem: „Bei mir sind die Kinder sowieso meistens draußen und packen ihr Handy dann weg“, sagt Antje Merres, die in Trebatsch die Oberhand über den Juniorclub hat.

Neben den regelmäßigen Treffpunkten bieten Ehrenamtliche auch weiterhin ein Freizeitprogramm für die jungen Einwohner der Gemeinde an, darunter ist etwa Cheerleading, Bogenschießen oder orientalischer Tanz, der von Antje Schicke Bertram seit 16 Jahren in Kossenblatt geleitet wird. „Bei uns ist es wichtig, dass man regelmäßig kommt, weil wir richtige Choreografien einstudieren“, sagt dieLeiterin.

Momentan besteht die Gruppe aus sechs Teilnehmern zwischen 13 und 27 Jahren. Bei Interesse kann sie sich auch vorstellen, wieder eine Gruppe für jüngere Tanzfreudige in Kossenblatt anzubieten.