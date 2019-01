MOZ

Fürstenwalde (MOZ) Eine 87-jährige Seniorin ist am Freitagvormittag in Fürstenwalde mit ihrem Fahrrad unglücklich gestürzt.

Der Unfall ereignete sich in der Eisenbahnstraße, Höhe Am Niederlagetor. Alarmierte Rettungskräfte brachten die Frau daraufhin ins Krankenhaus. Nach ersten Erkenntnissen war laut Polizei kein anderes Fahrzeug am Unfall beteiligt, aber es schneite, war glatt.