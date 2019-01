Nur wenige zahlen Gewerbesteuer

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Mit Einnahmen aus der Grundsteuer in Höhe von 9,9 Millionen Euro rechnet die Stadt Eisenhüttenstadt in diesem Jahr. Doch nur 412 Gewerbebetriebe der insgesamt 1475 Gewerbetreibenden in Eisenhüttenstadt machen so viel Umsatz, dass sie auch tatsächlich steuerpflichtig sind. Das sind knapp 28 Prozent. Dieser Anteil entspricht mit geringen Abweichungen den der Vorjahre, auch wenn die Zahl der Gewerbebetriebe deutlich schwankt. So waren zum Stichtag 30. September 2018 1473 Gewerbebetriebe in Eisenhüttenstadt gemeldet. Ein Jahr zuvor waren es noch 134 mehr.

Zugenommen hat derweil die Zahl der Betriebe, die 100 000 Euro und mehr im Jahr an Gewerbesteuer zahlen müssen. Derzeit sind es 18, vor drei Jahren waren es drei weniger. Um welche Betriebe es sich dabei handelt, ist aus Gründen des Steuergeheimnisses öffentlich nicht bekannt. Der größte Teil der Betriebe – nämlich 205– ,die steuerpflichtig sind, müssen zwischen 1000 und bis zu 10 000 Euro zahlen.

Auch wenn nicht bekannt ist, welcher Betrieb wie viel Gewerbesteuer zahlen muss, so lässt sich das Aufkommen doch zumindest anhand von Branchen aufschlüsseln. So tragen der Dienstleistungsbereich aber auch das verarbeitende Gewerbe mit jeweils mehr als drei Millionen Euro am meisten zum Steueraufkommen mit bei. Wobei dies für das Jahr 2017 gilt. Neuere Zahlen liegen noch nicht vor. Wie schwankend das Aufkommen aus dieser Steuerart ist, zeigt aber schon die Tatsache, dass das Steueraufkommen der beiden Branchen im Jahr 2016 um zwei Millionen Euro niedriger lag. Die Verschiebungen können sich schon alleine dadurch ergeben, dass Betriebe in einem Jahr mit einer Steuerrückzahlung konfrontiert werden.

Relativ konstant ist das Gewerbesteueraufkommen bei Kreditinstituten, die 2017 rund 1,4 Millionen Euro gezahlt haben. Von Energieversorgern flossen 1,6 Millionen Euro, wobei ein Jahr zuvor auch schon mal knapp drei Millionen Euro gezahlt worden sind. (lö)