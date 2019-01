Chirurgen mit 3-D-Brillen im OP

Blick in den OP-Saal: Die Chirurgen operieren nach der neuesten Methode mit der 3-D-Brille und können so viel präziser vorgehen. Seit Januar wird dieses moderne bildgebende Verfahren im Asklepios Klinikum Uckermark angewendet. © Foto: Askelpios Klinikum Uckermark

Daniela Windolff

Schwedt. (MOZ) Im Asklepios Klinikum Uckermark können Chirurgen neuerdings in 3-D-Verfahren operieren. Die Einführung dieser modernen dreidimensionalen Bildtechnik im OP-Saal erleichtert und verbessert minimal-invasive chirurgische Eingriffe am Patienten.

Man kennt es aus dem Kino. Bei den beliebten 3-D-Filmen haben die Besucher eine spezielle Brille auf, die den Effekt des dreidimensionalen räumlichen Sehens verschafft. Sie zieht den Zuschauer praktisch in das Bild hinein, als wäre man mittendrin. Dieser 3-D-Eeffekt hält nun auch in den OP-Saal im Schwedter Asklepios Klinikum Einzug. Seit Januar können hier minimal-invasive Eingriffe, die sogenannte Knopfloch-Technologie, im dreidimensionalen bildgebenden Verfahren operiert werden. Der Einführung dieser hochmodernen Technik haben die Chirurgen des Asklepios Klinikum Uckermark mit großer Spannung und hohen Erwartungen entgegengefiebert.

Bisher wurde im 2-D-Verfahren operiert. Das bedeutet, dass das plastische Sehen sehr eingeschränkt ist und das Arbeiten in die Tiefe sehr viel Erfahrung und Lernen bedeutet. Bei minimal-invasiven Eingriffen arbeitet der Chirurg nicht an offenen Schnitten, sondern quasi unter der Haut. Er führt die Instrumente in natürliche Körperöffnungen, wie Mund, Nase, After, Harnröhre oder Dickdarm in den Körper, wo mit kleinsten Schnitten operiert werden kann. Eine Minikamera, die mitgeführt wird, liefert Bilder aus dem Inneren des Körpers auf einen Monitor. So können die Operateure die Instrumente sicher führen und den Eingriff genau verfolgen.

Nun wird diese schonende Operationstechnik noch präziser und sicherer. Seit Januar 2019 stehen die Geräte für das neue Operationsverfahren zur Verfügung und das gesamte Personal im OP wurde entsprechend geschult, um die richtige Gerätesteuerung, Optikanwendung und letztlich die Instrumentenanpassung, die diese hochmoderne Technik erfordert, durchführen zu können. Auf einem Monitor erscheint das 3-D-Bild für die Chirurgen, die dazu entsprechende Brillen verwenden, so wie man es aus dem 3-D-Kino kennt.

„Diese Bildgebung ermöglicht es, hoch differenziert die Organe voneinander in Höhe, Breite und Tiefe abzugrenzen. Vor allem in der minimal-invasiven Tumorchirurgie des Dickdarmes und Enddarmes bringt dieses neue Verfahren einen deutlichen Nutzen für die Patienten, da man unterschiedliche Gewebearten viel deutlicher in ihrer Ausdehnung auseinanderhalten kann. Die zuvor weniger einsehbaren tiefen Regionen des Beckens sind deutlich besser zugänglich“, erläutert Dr. Rainer Koll, Chefarzt der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie.

Chirurgen und Onkologen arbeiten im Asklepios Klinikum Uckermark, das als anerkanntes Tumorzentrum im Land Brandenburg zu den führenden onkologischen Einrichtungen in norddeutschen Raum gehört, sehr eng zusammen.

„Dieses neue Operationsverfahren bietet besonders Tumorpatienten heute Chancen, die vor zehn Jahren noch nicht vorstellbar schienen. Auch bei minimal- invasiven Operationen am Mageneingang, um z. B. ein hartnäckiges Sodbrennen zu behandeln, bringt die Anwendung der 3-D-Bildgebung eine extrem gute Orientierungsmöglichkeit für die Chirurgen und ermöglicht somit eine präzisere Operationstätigkeit, um das bestmögliche Ergebnis für die Patienten zu erreichen“, so Chefarzt Dr. Rainer Koll. Zehn Patienten wurden bereits mit dieser neuen Technik erfolgreich operiert.

„Wir sind froh, dass wir mit dem Einsatz des 3-D-bildgebenden Verfahrens einen weiteren Schritt in Richtung Spitzenmedizin für unsere Stadt und die Uckermark gehen konnten“, betont Ulrich Gnauck, Geschäftsführer des Asklepios Klinikums Uckermark.