Die Pflege der Lieben ist teuer

Kerstin Ewald

Eberswalde/Bernau (MOZ) Was die Pflege der Alten angeht, bewegt sich einiges, – manches zum Besseren. Den größten Teil der Rechnung zahlen allerdings im Moment die zu Pflegenden und ihre Angehörigen. Ein Mann aus Eberswalde kämpft mit den gestiegenen Kosten und denkt nach über ein besseres System.

Martin Ruhtz sitzt in seiner kleinen Wohnung vor i­­­hm Stapel Papiere, die aus diversen Heftern herauswachsen. Hinter ihm an der Wand hängen einige Urkunden, die er einst bei Marathonläufen gewann. Inlineskater ist der ältere Herr, seit 15 Jahren im Ruhestand, bis heute. Seine Frau Brigitte musste 2012 in eine Barnimer Pflegeeinrichtung ziehen. Seitdem wohnt Martin Ruhtz alleine in der Eberswalder Wohnung.

Die gemeinsame Rente des Ehepaars ist nicht hoch, sie war aber bislang auskömmlich. Von den 2350 Euro, die den beiden monatlich zur Verfügung stehen, konnte der Rentner den Platz in der Pflegeeinrichtung und den eigenen Bedarf einschließlich seiner Miete bestreiten. Als sich vor zwei Jahren der Pflegeplatz erstmals beträchtlich verteuerte, musste Martin Ruhtz härter kalkulieren. Verschiedenes konnte er einsparen, eine Versicherung kündigen beispielsweise. Als dann Ende letzten Jahres die Leitung des Pflegeheims ankündigte, der Angehörigenanteil würde sich künftig auf 1860 Euro erhöhen, war er schockiert. Künftig wird er auf seine Rücklagen zurückgreifen müssen, um die Grundbedürfnisse zu bestreiten.

„Ich beantrage die volle Übernahme der Pflegekosten durch die Pflegekasse, schrieb Ruhtz im Dezember an seinen Versicherungsträger. Denn zusätzlich zu Unterkunfts- und Verpflegungskosten für seine Frau muss er ab Januar mit fast 800 Euro Zuzahlung für die Pflege rechnen. Ohne Pflegeanteil müsste er insgesamt nur 1000 Euro zuzahlen. Die Kasse lehnt ab und verweist den Rentner auf die Grundsicherung. Ruhtz ist einigermaßen konsterniert. Er und seine Frau haben jeweils 55 und 40 Jahre gearbeitet und dabei pflichtgemäß Vorsorge geleistet – er als Diplomingenieur in der Agrar- und Dorfentwicklung, sie leitete zuletzt eine Werkstatt für Behinderte. Dass sie schließlich auf Grundsicherung angewiesen sein sollten, damit hat er nicht gerechnet. Er hat sich inzwischen der Bewegung „Aufstehen“ angeschlossen und engagiert sich für ein besseres Pflegesystem.

Das Beispiel von Ruhtz ist kein Einzelfall im Barnim. Beatrice Bruch und Erika Zielke vom Pflegestützpunkt, zuständig für den gesamten Landkreis, haben ständig mit dieser Art finanzieller Bedrohung zu tun: „Es kommen viele zu uns, weil sie sich Sorgen machen, an ihre finanziellen Reserven ran zu müssen“, so Beatrice Bruch. Die Kosten eines Pflegeplatzes für die Angehörigen lagen und liegen laut einer Statistik der Privaten Krankenkassen (PKV) in Brandenburg noch leicht unter dem bundesdeutschen Durchschnitt von 1830,84 Euro. Die Einrichtung, von der eingangs die Rede war, ist damit nur knapp teurer. Die Gründe für die Erhöhung des Betrages, der schließlich vom Konto der Betroffenen abgeht, sind vielfältig. Vereinheitlichung des Eigenanteils für die Pflegegrade und der Trend Richtung Einzelzimmer in den Einrichtungen sind hier zu nennen.

Und schließlich steigen auch endlich die Löhne für die Pflegekräfte. Ein großer Träger, die GGAB (Gemeinnützige Gesellschaft für Alten- und Behindertenpflege Bernau), stellt gerade seine Tarife um. Zwischen 6,6% und 13% Lohnsteigerung bedeutet das zum Beispiel für die Mitarbeiterinnen im Seniorenzentrum „Regine Hildebrandt“.

Dass nun allerdings die Kosten auf die Betroffenen abgewälzt werden, finden die Mitstreiter der Bewegung „Aufstehen“ nicht gerecht. Die Bernauer Gruppe hat sich im letzten Jahr gegründet. Ihr Schwerpunktthema ist die Pflege. Thorsten Wirth von Aufstehen rechnet in den nächsten beiden Jahren mit weiteren Kostensteigerungen für die Betroffenen. „Wir müssen jetzt an die Ursachen heran“, meint Wirth. „Auch Johanniter, Rotes Kreuz, AWO und CO sind Gesetzen des neoliberalen Grundkonstrukts unterworfen“ so Wirth, „das müssen wir ändern.“ Für ihn und seine Mitstreiter gibt es bessere Modelle der Pflegeversorgung. Welches für die Gesellschaft das beste ist, müsse Ergebnis einer offenen Diskussion mit allen Beteiligten, insbesondere auch den Betroffenen sein.