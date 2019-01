Flamingos, Babybauch & Häppchen

Empfang der Gäste: Marika und Jürgen Polzehl begrüßen jeden Gast am Eingang persönlich, so auch Manfred Schroeder aus Stützkow. © Foto: Oliver Voigt

Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) Tanzende Flamingos, Stimmgewalt mit Babybauch, Geständnisse eines Bankers, überraschte Preisträger und Szenenapplaus für Feuerwehr und Schöneberg – der Neujahrsempfang des Bürgermeisters sorgte für beste Unterhaltung für mehr als 700 Besucher.

Das war Besucherrekord. Nicht einmal 30 der 744 Plätze blieben im Großen Saal der Uckermärkischen Bühnen frei, als die Big Band der Musik- und Kunstschule zum Auftakt mit „You are the Sunshine of my Life“ für die erste Überraschung sorgte. Solistin Sarah Svarowsky sang den Song von Stevie Wonder und steichelte dabei sanft über ihren kugelrunden Bauch. Die Schwedterin ist im 8. Monat schwanger und trat strahlend vor Glück und mit scheinbar noch größerer Stimmgewalt zum letzten öffentlichen Auftritt vor der Geburt vors Publikum.

Der Auftakt passte nahezu ideal zu den Bildern des Jahresrückblicks von Familien- und Kinderfesten, zum lockeren Talk über Babyboomer der Gastgeber Jürgen Polzehl und Sparkassendirektor Dietrich Klein, dem Aufwärtstrend bei den Geburten, den der Bürgermeister stolz verkündete, und einem wunderschönenen Foto in seiner Präsentation von einem Dutzend Frauen aus dem Rathaus, die gerade Nachwuchs bekommen oder in freudiger Erwartung sind. „Rasant wachsende Verwaltung“ nannte er das Bild. Das Publikum quittierte Schnappschüsse und unterhaltsame Botschaften mit Bildwitz spontan mit Beifall oder Gelächter.

Einmal im Jahr hat der Bürgermeister so eine große Bühne, um auf Erfolge, Entwicklungen und Anekdoten aufmerksam zu machen. Mit seinen bis dahin geheim gehaltenenen Ehrungen von Ehrenamtlern überrascht er diese und das Publikum jedes Jahr aufs Neue. Christa Dannehl freute sich sprachlos über ihre Würdigung und Sven Ketel rutschte ein lautes, erfreutes „Oh!“ heraus, als er in der Urkunde 750 Euro Preisgeld sah.

Das anderthalbstündige Programm auf der Bühne blieb kurzweilig und traf den Nerv der Gäste. Die hatten Spaß, als Rollstuhlfahrer Heinz Dieter Strüwing nach der Eintragung ins goldene Buch der Stadt mit ordentlich Speed von der Bühne fegte. Wie Banker Klein plauderte, dass sich seine Familie über den bevorstehenden Ruhestand und den Gewinn an Freizeit nicht nur freue, sondern seiner Liebe zur Ordnung und klassischer Musik wegen auch etwas fürchte. Sie wünsche sich deshalb, verriet Klein, dass er sich Ehrenämter suche und Sport treibe.

Beifall forderte der Bürgermeister förmlich heraus, als er die Leistung der Feuerwehr würdigte, den Stadtverordneten dankte oder die vier starken Frauen hinter ihm namentlich lobte, die den Empfang vorbereitet hatten: Sabrina Kuhnert, Corina Müller, Elke Englert und Ramona Scharmer. Als er die Schwedter bat, den Nachbarn aus Schöneberg den Rücken zu stärken in ihrem Bestreben, nach Schwedt zu wechseln, was das Amt Oder-Welse einfach nicht wahr haben wolle, setzte tosender Beifall ein. Applaus gab es auch für die Uckermärkischen Bühnen und das Theater Stolperdraht, die 2018 mehr als 20 000 Kinder mit ihren Weihnachtsmärchen glücklich machten.

Das Stelldichein von mehr als einem Dutzend Bürgermeister-Kollegen an dem Abend reichte von Berkholz über Angermünde, Prenzlau bis Pasewalk.