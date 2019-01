Rückstellung aus Kostengründen

Andrea Linne

Panketal (MOZ) Der kommunale Wohnungsbau an der Schönower Straße 102 in Panketal soll nun mit einem Aufstellungsbeschluss zu einem Bebauungsplan in vereinfachtem Verfahren auf den Weg kommen. Doch CDU, Bündnisgrüne und Freie Wähler kündigen Widerstand an. SPD und Linke stehen aber für das zwölf Millionen Euro teure Projekt ein.

Eigentlich war vorgesehen, die 14 Wohn- und sechs Gewerbeeinheiten in zwei Gebäuden über Paragraf 34 im Innenbereich der Gemeinde zu errichten. Da die kreisliche Bauaufsicht aber zuletzt sehr zögerlich agiert habe, wolle man mit dem Bebauungsplan sichergehen und alle Träger beteiligen. Nicht vorgesehen im beschleunigten Verfahren ist eine Umweltprüfung, was Doris Stahlbaum (Bündnis 90/Grüne) im jüngsten Bauausschuss bemängelte. Sollten seltene Arten auftauchen, so Planungsmitarbeiterin Jennifer Nagel, werde eine Umweltprüfung folgen.

Im Hauptausschuss stellte Karl-Heinz Fittkau für die CDU/FDP-Fraktion den Antrag, die Entscheidung zurückzustellen. Mit der Notwendigkeit, einen weiteren Schulstandort zu begründen, werde viel gemeindliches Kapital gebunden. Die CDU bereite einen Änderungsbeschluss vor und sei auf der Suche nach genossenschaftlichem Engagement auf der Fläche.

Uwe Voß (SPD) sprach dagegen. Die CDU wolle das Projekt nur verhindern. Mit dem Baurecht werde auch anderen ermöglicht, auf dem früheren Kohleplatz zu bauen. So bereite der Landkreis gerade entsprechende Beschlüsse vor, sich im sozialen Wohnungsbau zu engagieren. In Röntgental habe die Gemeinde vor Jahren viele Häuser saniert, die Kredite hätten sich längst amortisiert. Auch Christel Zillmann (Linke) betonte, es gehe zunächst darum, Baurecht zu schaffen. Wohnungsbau ja, sagte Heinz-Joachim Bona (Freie Wähler/Unabhängige/Grüne), aber nicht „als Wahlkampfauftritt“ und „Abenteuer“. Der Antrag auf Rückstellung wurde in dem Gremium mehrheitlich abgelehnt, der Aufstellungsbeschluss empfohlen. Am Montag um 19 Uhr berät die Gemeindevertreterversammlung.