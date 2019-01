Finowfurt setzt auf das Besondere

Susan Hasse

Finowfurt (MOZ) Am Tag der offenen Tür an der Schule Finowfurt setzt die Oberschule Finowfurt auf die Besonderheiten ihres Konzeptes. Alle Klassenräume standen am Freitag offen und die interessierten Noch-Grundschüler konnten den Schulalltag in Finowfurt erleben.

Es wurden in den Klassenräumen Formeln gelöst, an Metallteilen gefeilt oder das Kindchen-Schema in der Tierwelt erforscht. Alles unter den prüfenden Blicken neugieriger Eltern und Schüler, bei denen demnächst der Schulwechsel ansteht.

Die Finowfurter Oberschule, die als einzige nicht in Trägerschaft des Landkreis Barnim ist, sondern zur Gemeinde Schorfheide gehört, verweist dabei gern auf das Besondere: Zunächst wäre da das Ganztagsmodell, an der Schule werden die Kinder von 8 bis 14.40 Uhr betreut. Einen früheren Schulstart, der gerade für auswärtige Schüler eine morgendliche Zumutung ist, gibt es in Finowfurt nicht. Als Vorteil wird von den Lehrern auch der 60-minütige Blockunterricht gesehen. So kann intensiver gearbeitet werden und die Lernerfolge sind besser, so Lehrer Stefan Hohlfeld. Zudem gibt es etwa in Finowfurt durchgängig sogenannte FOR-Klassen. Das heißt, dass sich die Schüler nicht wie anderswo in der 8. Klasse entscheiden müssen, welchen Abschluss sie anstreben. Denn gerade in der 8. Klasse haben viele Schüler andere Themen im Kopf als den besten Schulabschluss. Es habe sich bewährt, den Schülern die Wahlfreiheit bis zur 10. Klasse zu geben. Das spiegelt sich am Ende der Schullaufbahn auch in den Ergebnissen wider: Ein Großteil der Schüler erreicht in Finowfurt den Realschulabschluss (FOR), viele sogar die Befähigung zur Oberstufe.

Auch Schüler mit Lernproblemen finden in Finowfurt Ansprechpartner. Zwei Sozialarbeiter bieten im Projekt A 2020 Hilfe bei Verhaltensauffälligkeiten, sozialen Problemen oder Förderbedarf. Auch die rund 50 Kinder mit Migrationshintergrund werden besonders gefördert. Punkten kann Finowfurt auch mit einer breiten Auswahl an Wahlpflichtfächern. Im Angebot sind u.a. das praxisnahe Wirtschaft-Arbeit-Technik (WAT), in denen handwerkliche Fähigkeiten vermittelt werden sowie Naturwissenschaften und Französisch. Hier legt die Schule Wert darauf, dass der gleiche Lehrer die Schüler bis zur 10. Klasse unterrichtet. Das Lehrerkollegium, das wenig Fluktuation hat, scheint gut motiviert. Ein Beleg dafür ist, dass einige Lehrer tagtäglich weite Wege, etwa aus der Uckermark und Berlin, auf sich nehmen, um zur Arbeit zu kommen.

Organisiert haben den Tag der offenen Tür die Schüler der 10. Klasse. Sie zeigten den Neuankömmlingen die Räume und erklären alles Wissenswerte. Ganz nebenbei machen sie Werbung in eigener Sache, die Schüler sind schließlich gern an der Schule. Herumgeführt wird auch der 11-jährige Tobias aus Lichterfelde. Er ist an diesem verschneiten Freitagvormittag allein aus Lichterfelde nach Finowfurt gekommen. Seine Entscheidung ist bereits getroffen: „Ich wechsel im August nach Finowfurt“, steht für ihn fest. Aus Lichterfelde, das ebenfalls zur Gemeinde Schorfheide gehört, seien viele Schüler hier an der Schule und deren Erfahrungen seien positiv.

Einen guten Eindruck von der Schule haben auch die 12-jährigen Forkan und Julian. Sie sind mit dem Fahrrad aus dem Brandenburgischen Viertel nach Finowfurt gekommen, um sich die Schule näher anzuschauen. Ihre Grundschule am Schwärzetal hat sie eigens für den Tag der offenen Tür freigestellt. Am Nachmittag ab 16 Uhr kamen schließlich die Eltern mit ihren Schützlingen zum Schulforum. Auch hier zeigten die Schüler ihre Schule von der besten Seite.