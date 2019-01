Wildtiere verwüsten Spielplatz

Patrizia Czajor

Neuzelle Als ihn vor einigen Wochen der Enkel aus Berlin besucht hat, ist Jürgen Schuster gemeinsam mit dem Sprössling in Richtung Bolzplatz losgezogen. Eingepackt haben sie Trinkflasche und einen Fußball, um ein bisschen auf dem Platz der Neuzeller Spielvereinigung zu kicken. „Unsere Enttäuschung war aber groß, als wir dort ankamen“, berichtet der Großvater. Denn die beiden fanden sich vor verschlossenem Eingangstor wieder. Ein Missverständnis, das Jürgen Heerbach in den vergangenen Jahren immer wieder aufklären musste. Der Zugang ist nicht über den Vordereingang, sondern nur über die Seiteneingänge möglich, wie der Vorsitzende der Neuzeller Spielvereinigung informiert. „Wenn man links herum geht, kommt man zu der kleinen Schranke“, erläutert Jürgen Heerbach. Denn selbstverständlich sei der Platz öffentlich zugänglich. Auch, weil er damals vom Deutschen Fußballbund finanziert worden ist, sei das so festgelegt worden. Doch eigentlich hätte der 75-Jährige, der seit drei Jahren den Vereinsvorsitz innehat, es lieber anders.

Als Grund führt er zum Beispiel die Diebstähle an, die immer wieder rund um den Platz verübt würden. Im Vorjahr ist etwa jemand in die Kellerräume eingebrochen und hat dort alle Netze mitgenommen, wie der Vorsitzende beklagt. Dabei ist laut Jürgen Heerbach ein Schaden von rund 1000 Euro entstanden. Den Verein, der sich vor allem über Mitgliedsbeiträge sowie Sponsoren über Wasser hält, bringt das in eine schwierige Lage. Er müsse für den Schaden nämlich selbst aufkommen, ebenso wie für die Instandhaltung des Platzes, erläutert der Vorsitzende. Zwar bekäme der Klub einen Zuschuss vom Deutschen Fußballbund. Der hingegen liegt in derselben Höhe wie der Mitgliedsbeitrag, den der Verein an den Fußballbund entrichten muss. „Also wiegt sich das am Ende auf.“

Im vergangenen Jahr ist zudem ein weiterer Kostenpunkt hinzugekommen: Immer häufiger haben laut Jürgen Heerbach Wildtiere ihr Unwesen auf dem Sportplatz getrieben. Zwei Mal in diesem Jahr hätten Rehe und Wildschweine den Platz verwüstet. Ein Mal sei sogar die Feuerwehr ausgerückt. „Ein Reh hat sich im Netz verfangen“, sagt er. Der Vorsitzende ist überzeugt davon, dass Besucher beim Verlassen des Platzes das Tor offen gelassen haben und die Wildtiere so ungehindert eintreten konnten.

Für die Nutzung des Platzes schwebt ihm deswegen eine Alternativlösung vor. Er würde sich wünschen, dass Kinder sich zusammentun könnten, um sich zu festen Zeit zum Kicken zu verabreden. Dann würde eine Aufsichtsperson vor Ort sein, um ihnen aufzuschließen, führt er aus. „Oder sie können gleich im Verein Sport betreiben.“ (pac)