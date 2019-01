Ziel ist wohnortnahe Versorgung

Anett Zimmermann

Wriezen (MOZ) Dr. Michael Petzold verstärkt seit Jahresbeginn den Bereich der Gefäßchirurgie am Wriezener Standort des Krankenhauses Märkisch-Oderland. Die wohnortnahe medizinische Versorgung in dem Fachgebiet steht dort im Fokus.

Dr. Michael Petzold ist der Neue im Team der Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Gefäßchirurgie am Krankenhaus Märkisch-Oderland. Und doch ist der Berliner dort schon längst ein bekanntes Gesicht. Schließlich hatte er vom Klinikum Frankfurt (Oder) aus seit 2013 eine Kooperation zum Wriezener Standort des Krankenhauses Märkisch-Oderland aufgebaut und gepflegt.

„In den vergangenen Jahren war ich also schon ein- bis zweimal im Monat hier“, sagt der Facharzt für Chirurgie, der sich seit 1996 speziell der Gefäßchirurgie widmet. Der 55-Jährige will in Wriezen nun dazu beitragen, die wohnortnahe medizinische Versorgung für Patienten im Bereich der Gefäßchirurgie zu intensivieren. Dabei gehe es um die Behandlung der peripheren arteriellen Verschlusskrankheit. „Der Verkalkung der Schlagadern“, fügt er zur Erklärung gleich hinzu. Diese führe zur sogenannten Schaufensterkrankheit. Das Gehen werde dabei für die Betroffenen zur Qual.

Wenn Katheterverfahren einschließlich des Einsatzes von Stents (Gefäßstützen) nicht mehr angewendet werden können, kämen chirurgische Verfahren in Frage, erläutert der Mediziner und nennt Ausschälplastiken, Gefäßumleitungen (Bypässe) sowie durchblutungsfördernde Medikamente als Beispiel. Aufbauen wolle man in Wriezen auf der bereits seit einigen Jahren bestehenden gefäßchirurgischen Sprechstunde, die Patienten mit Überweisung durch den Haus- oder einen Facharzt aufsuchen können. Nicht unerwähnt lässt Dr. Michael Petzold auch, dass in Wriezen die Krampfadernchirurgie auf hohe Fallzahlen verweisen kann. „Das entspricht etwa zehn bis 13 solcher Operationen in der Woche“, sagt er.

Mit seinem Wechsel zu Jahresbeginn nach Wriezen habe man das „Gefäßteam“ am Krankenhaus Märkisch-Oderland neu formiert. Diesem gehören demnach zwei Gefäßchirurgen, zwei Angiologen – sie befassen sich von der internistischen Seite her mit Gefäßkrankheiten –, und zwei Diabetologinnen an. „Wir besprechen diagnostische Fragen zum Beispiel beim diabetischen Fußsyndrom mit Gefäßbeteiligung und legen gemeinsam Behandlungsmaßnahmen fest“, erklärt er und verweist in dem Zusammenhang auch auf Videokonferenzen mit den Kollegen am Strausberger Standort des Krankenhauses. Hauptanliegen sei, den meist hochaltrigen Patienten jenseits von 70 plus eine Versorgung in ihrer Umgebung zu bieten. „Sie sollten möglichst weniger als 50 Kilometer von zu Hause entfernt betreut werden, um damit auch den Kontakt zu ihren Verwandten und Bekannten aufrechterhalten zu können.“

Stärker im Blick habe man in Wriezen jetzt auch chronische Wunden. „Die meisten Geschwüre entstehen durch die Schwäche von Venen, allein ein Drittel durch Durchblutungsstörungen der Arterien“, erläutert Dr. Michael Petzold und ergänzt: „Wir wollen die Ursachen behandeln, mit dem Ziel zu heilen – möglichst dauerhaft.“ Großen Bedarf in der Region gebe es ebenfalls bei Versorgung von Dialyse-Patienten. „Für die Blutwäsche brauchen sie einen künstlichen Zugang, der Shunt genannt wird. Er ist für die Betroffenen, die oft dreimal in der Woche zur Dialyse müssen, überlebenswichtig und muss hin und wieder auch korrigiert werden.“ Bisher hätten sie dafür aber bis nach Frankfurt oder Berlin ins Krankenhaus gemusst.