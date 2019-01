Lesen im 21. Jahrhundert

Marco Marschall

Eberswalde Die Stadtbibliothek zieht Bilanz. 879 Neuanmeldungen hat es 2018 gegeben. Leiterin Sabine Bolte präsentiert ihr Haus als eines, in dem nicht geflüstert werden muss und in dem es längst mehr gibt als Bücher.

Natürlich gibt es sie trotzdem noch. Wie es sich für eine Bibliothek gehört, sind die Regale im Keller des Bürgerbildungszentrums Amadeu Antonio voll davon. Belletristik, Sachliteratur und auch zahlreiche Kinderbücher. Insgesamt fast 42 000 Medien, die sich physisch entleihen lassen, darunter auch Hörbücher auf CD und Filme auf DVD.

Die Anzahl ihrer Entleihungen ist leicht zurückgegangen – von 168 400 im Jahr 2017 auf 165 086 im vergangenen Jahr. Einen Anstieg gibt es bei virtuell ausgeliehenen Medien. Knapp 6300 solcher Audio-Dateien, E-Books und E-Paper sind im Bestand und werden zunehmend genutzt. Während 2017 noch etwa 3500 digitale Medien entliehen wurden, waren es 2018 bereits fast 5000. Ein Angebot, das die Bibliothek weiter ausbauen möchte. „Wir wollen in diesem Jahr die Ausleihe von E-Book-Readern anbieten, auch um die Onleihe bekannter zu machen“, erklärt Sabine Bolte. Vier Geräte stehen zur Verfügung, um diese Form des Lesens auszuprobieren. Allerdings seien auch die virtuellen Medien nicht in unbegrenzter Zahl vorhanden. Wenn ein Buch, eine Zeitschrift oder Zeitung in digitaler Form entliehen ist, müssen andere Interessenten warten. Bei Tageszeitungen ist die Leihdauer auf Stunden begrenzt, bei Magazinen sind auch Wochen möglich. Das hängt letztlich vom Sozialverhalten der Leser ab. Sie entscheiden, wann sie das ausgelesene Medium wieder anderen zugänglich machen – genau wie beim Buch. 22 E-Paper von der MOZ bis zur Geo zählt die Palette.

Mehr Kundenservice hat sich die städtische Einrichtung ebenfalls auf die Fahnen geschrieben. So sollen die Nutzer künftig per E-Mail benachrichtigt werden, bevor die Leihfrist abläuft. Wer verspätet abgibt, zahlt pro Medium und angefangener Wochen einen Euro Versäumnisgebühr. Kinder müssen bei Verzug nur noch 25 Cent berappen.

Für sie wird das Angebot um einem neuartigen Vorleser aufgestockt. Nachdem die Bibliothek bereits Tiptoi-Bücher verleiht, bei denen ein sprechender Spezialstift durchs Tippen auf Bilder und Symbole mit dem Leser kommuniziert, werden künftig die sogenannten Tonies in die Bibliothek Einzug halten. Dabei handelt es sich um Spielfiguren, wie zum Beispiel den Räuber Hotzenplotz oder die Kuh Lieselotte, die sich auf einen Würfel setzen lassen, der dann wiederum Geschichten der einzelnen Kinderbuchstars vorliest. Zehn der wahrscheinlich schnell vergriffenen Figuren wird es geben. Allerdings wohl erst ab dem Frühjahr.

Multimedial geht es im Haus selbst längst zu. So kann in der Bibliothek auch Nintendo gespielt werden, Kinder können über Kopfhörer Hörbüchern und Hörspielen lauschen, es können Laptops und freies WLan genutzt werden. Wasser und Kaffee gibt es gegen freiwillige Spende auch. Sabine Bolte sieht die Bibliothek als Ort des Austauschs, in dem nicht geschwiegen werden muss. Davon zeugen auch die vielen Veranstaltungen in den Räumen – von der Lesung bis zum Puppentheater.

Das alles kommt bei den Nutzern offenbar an. Fast 4000 Menschen waren 2018 im Besitz eines gültigen Bibliotheksausweises. Fast 3000 aktive Nutzer wurden gezählt, also jene, die im vergangenen Jahr auch tatsächlich etwas ausgeliehen haben – mehr als im Vorjahr. Dass rund tausend Ausweise unbenutzt blieben, wird auch darauf zurückgeführt, dass viele Kinder einen haben, es meist aber die Eltern sind, die auf ihrer eigenen Chipkarte für sie entleihen.