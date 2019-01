Brückenbau nach Bahrensdorf abgesagt

Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) Dass Projekt, eine Brücke für Fußgänger und Radfahrer von Bahrensdorf über die Spree zur Gartenstraße zu bauen, hat sich offenbar erledigt. Die Verwaltung schlägt jedenfalls vor, „die Bearbeitung der Machbarkeitsstudie zu unterbrechen“. Eine entsprechende Vorlage wird am Dienstag im Bau- und Umweltausschuss beraten.

Die Idee für eine solche Brücke hatte Bürgermeister Frank Steffen zu Beginn seiner zweiten Amtszeit vor rund zehn Monaten verkündet. „Perspektiven der Stadtentwicklung“ für seine bis 2016 dauernde Amtszeit hatte er in der Rede aufgezeichnet, die Brücke war eine davon.

Der durch ein mittlerweile belegtes Wohngebiet, dem Bahrensdorfer Berg, und mehr als 30 neuen Bauparzellen auf dem Tüv-Gelände stetig wachsende östliche Teil von Beeskow sollte so besser an die Stadt angebunden werden. Steffen schlug vor, von Bahrensdorf aus einen kleinen Steg zur Spreeinsel und von der Insel eine Brücke zur Gartenstraße zu errichten.

Im vergangenen Juni wurde die Idee erstmals im Bauausschuss diskutiert. Die Verwaltung beantragte, eine Studie in Auftrag zu geben, die vor allem klären sollte, ob umwelt- und naturschutzrechtliche Belange dem Bau entgegenstehen. Das Ergebnis liegt nun vor. Dabei sei festgestellt worden, „dass die Schutzziele für Flora und Fauna des FFH-Gebietes und Naturschutzgebietes so hoch sind, dass der geplante Eingriff zeitlich absehbar nicht kompensiert werden kann“, heißt es in der Verwaltungsvorlage. Hinzu komme, dass der vom Bau betroffene Schilfgürtel als Biotop eingestuft sei. Nur wenn sich die Rahmenbedingungen ändern, könne die Prüfung fortgesetzt werden.

Bei den Stadtverordneten gab es von Beginn an geteilte Meinungen zu dem Projekt. Für die SPD hatte Sieghard Scholz die Machbarkeitsstudie befürwortet. Auch Siegfried Busse (Bürgerforum) sprach sich dafür aus. Karin Niederstraßer (Die Linke) hatte gefordert, zuerst eine Bedarfsstudie für die Brücke zu erstellen. Der CDU-Abgeordnete Klaus Tschampke bezeichnete das Brückenprojekt als „verspäteten Aprilscherz“. Er zweifelte auch die technische Machbarkeit an. Bürgermeister Frank Steffen erklärte, dass die Stadt für die bislang erfolgten Untersuchungen zu dem Projekt rund 8000 Euro ausgegeben habe.