Solar-Roboter selbstgemacht

In vier Tagen gemeistert: Die Schüler der „Energiegeladen“-Gruppe zeigen bei der Präsentation ihren Mitschülern stolz die solarbetriebenen Roboter, selbstgemacht aus Coladosen, CD-Rohlingen und Plastikteilen. © Foto: Christina Sleziona

Seelow (MOZ) Eine Woche lang konnten sich die Schüler der achten Klassen des Seelower Gymnasiums vom Schulalltag loslösen und sich nur mit einer Fachrichtung beschäftigen: den Naturwissenschaften. In der Projektwoche bildeten sie dazu vier Gruppen, die sich mit den Bereichen Energie, Elektronik, Wasser und Abwasser beschäftigten. Was sie dabei erlebt und gelernt haben, stellten sie am Freitag dem Jahrgang vor.

Mit der Frage, was es mit der Sonne als Energiequelle auf sich hat, beschäftigte sich die Gruppe „Energiegeladen“. Die neunköpfige Truppe bekam dafür u.a. im Solarpark Lieberose anschaulich vermittelt, wie Solaranlagen funktionieren. Am Interessantesten war für Jonas Krappe jedoch die Möglichkeit, sich einen eigenen solarbetriebenen Roboter zu bauen. „Herauszufinden, wie ein Motor für eine Solarzelle gebaut wird, fand ich ziemlich cool“, erzählt der 14-Jährige.

Weniger mechanisch, dafür aber elektronisch ging es bei den Schülern der „pfiffigen Elektronik“ zu. Sie probierten sich lieber an Computerplatinen, an die sie zunächst mehrere Leuchtdioden löteten. Ziel war es, diese mithilfe eines Programmierungs-Codes abwechselnd aufleuchten zu lassen.

Ein Licht ging einigen Schülern auch beim Thema Wasser auf: Während so mancher in der Kläranlage Seelow die Reinigung von Abwasser erklärt bekam, untersuchte die Biologiegruppe, wie Wasser als Lösungsmittel funktioniert. Besonders das Experiment der „Elefantenzahnpasta“ kam bei den Schülern gut an. Mithilfe von Wasserstoffperoxid und Trockenhefe bildete Florian Blumhagen bei der Präsentation die große Schaumschlange.

Er und viele weitere Mitschüler fanden es sehr spannend, sich in der Projektwoche einmal außerhalb des Unterrichtsstoffes zu bewegen. Kein Wunder, meint Maik Ludwig, Physiklehrer und Projektleiter des Gymnasiums auf den Seelower Höhen. „Sie können sich auf eine einzige Sache konzentrieren, ohne Druck. Und dürfen dabei Fehler machen. Das tut gut und weckt die Neugier“, ist er überzeugt.