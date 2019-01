Neue leitende Hebamme eingestellt

Silvia Passow

Nauen/Havelland Spürbares Aufatmen in der Havelland-Kliniken-Unternehmensgruppe. Nein, einen Termin für die Wiedereröffnung am Nauener Standort konnte Pressesprecherin Babette Dietrich am Donnerstag noch nicht nennen, man arbeite weiter mit Hochdruck daran, nutze alle vorhandenen Kanäle und Möglichkeiten. Erster Erfolg der Bemühungen, den im Oktober vorigen Jahres geschlossenen Kreißsaal wieder in Betrieb zu nehmen, konnte sie dennoch vermelden und auch gleich vorstellen.

Die 42-jährige Manuela Eggert konnte als leitende Hebamme für den Kreißsaal gewonnen werden. Eine Hebamme in Teilzeit konnte eingestellt werden, eine weitere Hebamme absolviert gerade ein Praktikum und wird ab 1. Juli das frische Team um Eggert ergänzen. Eine Hebamme ist interessiert, doch hier laufen die Gespräche noch, weshalb Dietrich nicht genauer wird. Hoffnungsträgerinnen sind auch die drei Auszubildenden zur Entbindungspflegerin, wie Hebammen auch genannt werden. Ein erster Erfolg, doch die Suche geht weiter. Sechs Vollzeitstellen gilt es zu besetzen, mit einem Minimum von 4,5 Stellen ließe sich der Kreißsaal wieder für Geburten eröffnen.

Eggert hat sich in den ersten drei Wochen bereits mit ihrer Umgebung und den Kollegen vertraut gemacht, sagt sie. Der neue, hebammengeführte Kreißsaal sei eine spannende Herausforderung, die sie gern angenommen hat. Gemeinsam mit der Chefärztin der Gynäkologie, Yvonne Schwarz (42), entwickelt sie Modelle, wie genau das aussehen kann. Auch von Seiten der Klinikleitung hat man in den letzten Wochen große Anstrengungen unternommen und sich über ähnliche Projekte informiert, sagt Dietrich. „Der Wunsch der Mütter, eine natürliche Geburt, steht im Vordergrund“, sagt Schwarz. Der Arzt soll nur eingreifen, wenn die medizinische Situation es erfordert.

„Dafür braucht es klare Festlegungen, wann ein Arzt dazu geholt werden muss“, sagt die Chefärztin weiter. Im Moment gibt es im Kreißsaal eine hebammengeleitete CTG-Sprechstunde. (CTG, aus dem englischen, für Cardiotocography). Ab Februar ist eine Wochenbettsprechstunde geplant, Zielgruppe sind Eltern acht bis zwölf Wochen nach Geburt des Kindes. Dazu kommt eine tägliche Visite, von Hebammen durchgeführt, für die stationär behandelten Wöchnerinnen. Pläne gibt es, mit Manuela Eggert nehmen sie Gestalt an und bringen die Klinik ein ganzes Stück näher an die Wiedereröffnung des Kreißsaals.

Mit Eggert kommt eine erfahrene Hebamme, die selbst mehr als 1.000 Kindern auf die Welt geholfen hat. Sie bringt 22 Jahre Berufserfahrung mit, davon neun in leitender Position. Die Mutter einer Tochter lebt in Potsdam und hat ihre Erfahrungen in Berliner Klinken gesammelt. An Nauen reizt sie besonders die berufliche Perspektive und das Modell der ganzheitlichen Betreuung, der Kreißsaal, die Angebote der Klinik im Bereich der Kinder- und Jugendmedizin, die Versorgung durch das „Havelländische Netzwerk Gesunde Kinder“, das seit zwölf Jahren im Havelland aktiv ist und zu deren ehrenamtlichen Kräften auch 15 Hebammen gehören. Auch die in Nauen angestrebte 1:1-Betreuung, also eine Hebamme pro Geburt, versprüht ihre Reize. Als Leiterin im Kreißsaal möchte Manuela Eggert gute Arbeitsbedingungen bieten, die auch den persönlichen Ansprüchen der zukünftigen Hebammen begegnen. Wichtig, gerade in Betrieben mit Wochenend- und Schichtarbeit, ist der Dienstplan. „Hier hat jeder seine persönlichen Rahmenbedingungen. Wir sollten als Team drauf sehen und ein gutes Gesamt-Konstrukt erarbeiten.“

Der Anfang ist nun gemacht, weitere Hebammen werden händeringend gesucht. „Auch Beleg-Hebammen sind uns herzlich willkommen“, sagt Dietrich. Der Einstellungstermin steht den Hebammen frei. Aufgaben gibt es in Nauen, wie auch am Standort in Rathenow, genug, die Zeit bis zur Wiederöffnung des Kreißsaals für Geburten kann gut überbrückt werden, versichert Dietrich.

Übrigens wurden 2017 rund 400 Kinder im Nauener Kreißsaal geboren. 311 waren es 2018. Man hatte eigentlich, als die Kreißsaal-Schließung noch nicht absehbar war, die 400-er Marke überschreiten wollen.