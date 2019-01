Die Gemeinsamtkeiten von Rot-Rot sind aufgebraucht

Potsdam (MOZ) Ja, Brandenburgs Verfassungsschutz muss den Herausforderungen der Zeit angepasst werden. Auch personell. Das bestreiten letztlich auch viele Politiker der Linken nicht. Trotzdem hat die Regierungspartei ihr Bestes getan, eine Personalaufstockung bei dem Geheimdienst zumindest hinauszuzögern. Die Streitigkeiten der Koalitionspartner dazu hätten schon im vergangenen Sommer ausgeräumt werden müssen, lange bevor alles nur noch durch die wahltaktische Brille gesehen wird. Aber die Kraft bei SPD und Linken reichte nur zu Kompromissen beim Polizeigesetz.

Diese Woche hat der Innenminister die eigene Partei und den Koalitionspartner mit der Entscheidung überrascht, den Verfassungsschutz aus dem Stellenpool der Polizei dauerhaft aufzustocken. Es kam wie ein Hilfeschrei eines Ministers daher, der befürchten muss, dass irgendwann etwas passiert, was seine Geheimdienstler hätten wissen können. Dann wird sofort auf die Personalsituation verwiesen, für die Karl-Heinz Schröter die Verantwortung trägt – so wie die frühere Gesundheitsministerin Diana Golze dafür, dass die Medikamentenüberwachung dauerhaft unterbesetzt war.

Aber Schröters Agieren war auch eine Provokation. Sein Alleingang erfolgte zu einem Zeitpunkt, da ein Durchbruch schon erreicht schien. Und er platzierte ihn genau zum Parteitag der Linken an diesem Wochenende, wo die Basis beim Anschein, dass die Linke über den Tisch gezogen wird, ihren Ärger an den Fraktions- und Regierungsmitgliedern bei der Listenaufstellung auslassen könnte. Die Forderung nach einem Ausstieg aus der Koalition schwebte schon am Freitag durch die Flure der Linken. Auf der Landesdelegiertenkonferenz könnte sich diese Forderung verselbstständigen. Auch wenn die Partei dabei nichts zu gewinnen hätte.

Dass der Versuch, mit Gesprächen in der nächsten Woche gesichtswahrend über das Parteitagswochenende zu kommen, gelingt, kann bezweifelt werden. Innenminister Schröter hat jedoch bereits erreicht, dass sich seine zunächst überraschte Partei hinter ihm versammelt. Jetzt gibt es für die Sozialdemokraten kein Zurück mehr.

Die Koalitionskrise auf der Zielgeraden von Rot-Rot zeigt einerseits, dass der Kitt zwischen beiden Partnern nicht mehr hält. Vor allem die SPD ist angesichts der Umfragewerte nervös. Auch bei den Linken gibt es die periodisch wiederkehrende Debatte, ob es sich in der Opposition nicht besser leben würde, als ständig Kompromisse schließen zu müssen.

Letztlich ist der aktuelle Streit aber auch ein Zeichen dafür, dass die Frühwarnsysteme in der Regierungszentrale nicht mehr funktionieren. Dass sich hier etwas zusammenbraut, das hochexplosiv ist, war absehbar. Wie in den vergangenen vier Jahren ist es Ministerpräsident Woidke und seinen wechselnden Chefs der Staatskanzlei nicht gelungen, Schröter so einzubinden, dass Alleingänge als letztes Mittel der Interessendurchsetzung ausbleiben.