Mehr Thrill, bitte

Stefan Klug

(MOZ) Die Natur ist unwirklich, hier im Norden Schottlands. Auf einer vorgelagerten Insel um so mehr. Dort versehen Thomas, James und Donald ihren einsamen Dienst als Leuchtturmwärter. Abgesehen von den Wechseln des Wetters ein ziemlich eintöniger Job. Zumindest bis zu jenem Tag, an dem sie in einer Felsspalte einen Schiffbrüchigen finden. Kaum wiederbelebt, versucht der den Helfenden zu töten und liegt zum Schluss selbst leblos im Wasser. Angetrieben zum Kampf hat ihn der Umstand, dass die anderen eine Kiste an Land zogen. Deren Inhalt erklärt die Reaktion. Gold. Eigentlich ist das Protokoll klar für solche Fund- und Todesfälle. Doch zwei der Wärter sind schon zu lange hier, die Aussicht auf Besserung zum Guten ist zu groß. Kurzum, sie lassen die Leiche verschwinden. Sie überlegen, wie sich der plötzliche Reichtum in ein besseres Leben umsetzen lässt. Zu Ende durchspielen können sie den Gedanken nicht. Denn unvermittelt stehen zwei Kameraden des Toten auf dem Eiland. Und die wissen ganz genau, was sich in der Kiste befand.

Auf Eilean Mòr verschwanden 1900 plötzlich die Leuchtturmwärter unter bis heute ungeklärten Umständen. Kristoffer Nyholm versucht hier nun eine Erklärung. Die kann man so gelten lassen. Allerdings, wenn man schon so frei in den Gedankenspielen ist, hätte etwas mehr Pep der Geschichte sicherlich gut getan. Ein schmärbäuchiger und vollbärtiger Gerard Butler allein reißt so ein Unterfangen nicht. Sicherlich gibt die Ausgangslage kaum mehr als eine kammerspielartige Umsetzung des fiktiven Geschehens her. Aber Leuchttürme und einsame Inseln im Meer oder noch besser, beides zusammen, bieten so viel mehr Möglichkeiten, in Sachen Thrill und vielleicht auch Grusel. Nyholm hätte da gern bei John Carpenter abgucken dürfen. So bleibt eine zu zahme Inszenierung, was sich schlussendlich auch auf deren Spannungsgehalt niederschlägt.

Genre: Drama; FSK: 16 Jahre; Laufzeit: 107 Minuten; Verleih: Universum; Regie: Kristoffer Nyholm; Gerard Butler, Peter Mullan, Joe Alwyn; GB 2017