„Ich will die OVG nicht aus der Verantwortung entlassen“

Roland Becker

Hennigsdorf (OGA) Um zur Arbeit ins Rathaus zu kommen, benötigt Bürgermeister Thomas Günther (SPD) keinen Bus. Mal radelt er dorthin, mal nimmt er das Auto. Im Gespräch mit Redakteur äußerte er sich über Hennigsdorfs Nahverkehr heute, morgen und im Jahr 2030.

Herr Günther, wann sind Sie das letzte Mal mit dem Bus gefahren?

Das ist etwa ein Dreivierteljahr her. In der Stadt ist ja alles zu Fuß oder per Rad zu erreichen.

Welche Note würden Sie den derzeitigen ÖPNV-Verbindungen für Hennigsdorf geben?

Da würde ich mal eine gute Drei geben.

Bringt ein Schüler solche Note nach Hause, bekommt er keinen Ärger. Aber große Freude herrscht auch nicht. Begründen Sie mal die Note!

Es ist nicht Angelegenheit der OVG, sondern letztlich des Kreises, der diesen Verkehr bestellt, mit dem Zuwachs an Einwohnern im Kreis und deren Bedarf an Bussen klar zu kommen. Dieser Zuwachs muss auch mit einem höheren Einsatz an busgebundendem ÖPNV verbunden sein. Darüber hinaus gibt es Verbesserungsbedarf im Detail auf Einzellinien. Wir haben es nach vielen Jahren des Drückens und Drängens geschafft, dass der 136-Bus Richtung Spandau in der Woche tagsüber häufiger fährt. Aber am Wochenende und in den Randzeiten muss da mehr Mobilität ermöglicht werden. Mehr als ein Stundentakt wäre da ein klares Ziel und eine Entlastung der Dorfstraße in Nieder Neuendorf. Dann kämen wir von der 3 auf die Note 2.

Was fehlt Ihnen darüber hinaus innerstädtisch?

Wir hatten vor einigen Jahren die Idee, Hennigsdorf-Nord über die Fontanesiedlung per Bus anzuschließen und dort die Leute quasi vor der Haustür abzuholen. Damit verbunden ist die Idee, Nord etwas häufiger anzufahren.

Dafür müsste aber die Fontanesiedlung saniert werden. Das lehnte vor fünf Jahren das Stadtparlament ab.

Durch die Umleitung im vorigen Jahr ist die meiner Meinung nach ohnehin dringend sanierungsbedürftige Fontanesiedlung nicht besser geworden. Die OVG hat eine Sanierung schon damals als Bedingung für den Busverkehr gestellt. Ich gehe auch davon aus, dass das eine Notwendigkeit ist. Wir müssen per Sanierung die Randbedingungen schaffen. Das wird eher mittelfristig angepackt.

Wenn Sie fünf Jahre vorausschauen, was könnte man bis dahin anpacken?

Ein bisschen schwierig ist das mit der Anbindung des Gewerbegebiets Nord rund ums Stahlwerk vom Bahnhof aus. Ich habe von Firmen schon Zeichen bekommen, wonach der S-Bahn-Anschluss für die gesuchten Fachkräfte toll ist, aber damit sei man noch nicht in der Firma. Da müssen wir Mobilität organisieren, vielleicht sogar zusammen mit den Unternehmen. Ob das eine reguläre OVG-Linie sein muss, weiß ich gar nicht. Das kann auch sehr individuell eingerichtet sein auf Schichtzeiten. Da bin ich offen, wie es funktionieren könnte. Aber der Bedarf dafür wächst.

Haben Sie da schon Kontakt zu Velten gesucht? Dort gibt es dieselben Probleme entlang der Linie, die beide Städte verbindet, aber die Gewerbegebiete in diesem Fall rechts liegen lässt. Da könnte gemeinsam eine Lösung gefunden werden.

Das ist eine gute Idee. Würden zwei Gewerbegebiete angeschlossen, wäre das noch besser. Aber dem Thema muss man sich umfangreicher widmen, wir müssen da eine Lösung finden.

Wer Bus oder Bahn erreichen will, kommt oft per Rad. Was kann da verbessert werden?

Da haben wir mit den 100 neuen Abstellmöglichkeiten auf dem Postplatz schon den ersten Schritt gemacht. Auch das Fahrradparkhaus, über das wir im Stadtparlament gesprochen haben, halte ich für eine kluge und machbare Idee.

Fahrradparkhaus? Es geht doch um einen Fahrradparkturm. Das sind ganz verschiedene Dinge.

Aber worum geht’s unterm Strich? Um eine Abstellmöglichkeit für Fahrräder. Und darum, ein ordentlicheres Bild um den Bahnhof zu schaffen. Der Bedarf ist da.

Parkhäuser bieten mehr Plätze und variablere Abstellmöglichkeiten, sind auch nicht von eventuell defekter Fahrstuhltechnik abhängig. Ist ein Fahrradparkturm wirklich eine nachhaltige Lösung?

Wir haben ja viele Abstellmöglichkeiten ebenerdig. Ich weiß: Es gibt einen Bedarf, höherwertigere Fahrräder sicher abzustellen. Der Turm ist vor allem platzsparend. Jedes Rad im Turm macht ebenerdig Platz für ein Fahrrad mit Anhänger.

Würden an so einem Turm die Radler morgens nicht Schlange stehen?

Da kann man einfach mal nach den Erfahrungen in anderen Städten gucken. Ich weiß nicht, ob das in der Praxis ein Problem ist.

Wo könnte der Turm stehen?

Das prüfen wir gegenwärtig. Optimal wäre die Postplatzseite des Bahnhofs.

Oranienburg erstellt einen städtischen Nahverkehrsplan. Wäre das eine Option für Hennigsdorf?

Das muss ja eine Basis haben. Wir sind Bittsteller beim Landkreis. Wir zahlen über zehn Millionen Euro Kreisumlage. Und dafür hat der Kreis auch die Aufgabe, den ÖPNV zu organisieren. Deshalb sollte insgesamt auf den Busverkehr ein größerer Schwerpunkt gelegt werden. Ich weiß nicht, ob sich Oranienburg darüber Gedanken gemacht hat, ob man bereit ist, mit eigenem Geld selbst ÖPNV zu betreiben.

Dort brachte Bürgermeister Alexander Laesicke eine eigene Stadtlinie ins Spiel. Wir sind bei Visionen: Lohnt es darüber nachzudenken, eine eigene Stadtlinie einzurichten?

Da sage ich ganz offen: Ich will die OVG nicht aus der Verantwortung entlassen. Wenn immer mehr Kommunen Stadtlinien einrichten, stellt sich die Frage: Was macht eigentlich noch die OVG? Es ist sinnvoll, unser Geld per Umlage an eine Gesellschaft des Kreises zu geben, die überörtlich den Busverkehr organisiert. Die Linien müssen zusammenarbeiten, aufeinander abgestimmt sein. Das ist genau Aufgabe der OVG. Die muss aber diesem wachsenden Bedarf Stück für Stück entsprechen.

Vor Jahren finanzierte die Stadt einen befristeten Versuch, um Nord anzubinden. Werden dabei bestimmte Bedingungen erfüllt, hat die OVG die Pflicht, die Linie in ihren Fahrplan aufzunehmen. Also könnte man sich mit Unternehmen finanziell zusammentun, um solch eine Linie zu testen.

Das meine ich mit der angesprochenen Anbindung des Gewerbegebiets Nord. Aber es wird nie so viel ÖPNV sein, dass man versprechen kann, dass jede Straße, jede Einfamilienhaussiedlung an den ÖPNV angebunden ist. Das sehe ich nicht. Ich sehe Optimierungsmöglichkeiten, auch in den Taktzeiten.

Nehmen wir Stolpe-Süd mit etwa 700 Einwohnern. Dort gibt es keine vernünftige Bus-Anbindung.

Wegen der engen Straßen könnte das nur ein Kleinbus sein. Auch hier muss ich an erster Stelle die OVG in die Pflicht nehmen. In Brandenburg gibt es hervorragend funktionierende Bürgerbusse. Gäbe es dafür den von den Einwohnern artikulierten Bedarf, könnte ich mir eine Unterstützung dafür vorstellen. Da müssen sich aber auch Fahrer finden, die das ehrenamtlich betreiben und die Berechtigung zur Personenbeförderung haben.

Wenn Sie einmal träumen dürfen: Wie sähe der Hennigsdorfer Nahverkehr 2030 aus?

Dann fahren der RE 6 direkt nach Gesundbrunnen und die S-Bahn nach Velten. Der 136er-Bus fährt im 20-Minuten-Takt, und zwar an allen Tagen. Die S-Bahn fährt im 10-Minuten-Takt. Und schön wäre, wenn der 809er-Bus im Halbstundentakt Nord anbindet. Vielleicht fährt dann auch nach Stolpe-Süd ein Bürgerbus.

Werden Sie 2030 in einen Bus einsteigen, in dem vorn kein Fahrer mehr sitzt?

Ja. Definitiv. Das wird Standard werden, auch bei der S-Bahn. Der Schritt zum autonomen Fahren ist nicht mehr sehr weit.

Dann bräuchte man auch für den Bürgerbus nach Stolpe-Süd keinen ehrenamtlichen Fahrer.

Sie sind ja ein Visionär!